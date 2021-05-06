Правоохранители завершили досудебное расследование авиакатастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева. Подозревают шестерых военнослужащих.

Установили, что военные ненадлежащим образом подготовили и утвердили документы об условиях эксплуатации самолета. Также они недостаточно контролировали уровень подготовки пилотов-инструкторов, учебный процесс и соблюдение мер безопасности. Кроме того, их подозревают в небрежном отношении к военной службе.

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Кому объявили подозрение

Командующему Воздушных Сил ВСУ,

бывшему командиру воинской части А4104 и двум его заместителям,

бывшему руководителю полетами на аэродроме "Чугуев",

экс-исполнителю обязанностей начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Нарушения были системными

Отметили, что нарушения были системными, их допустили на стадии подготовки к полетам. На борту самолета находились люди, которые вообще не должны были там быть. Таким образом руководство полетов не приняло достаточных мер для избежания авиакатастрофы.

Дело насчитывает 60 томов

Сейчас подозреваемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного производства, которое насчитывает более 60 томов. Затем примут решение о вручении обвинительных актов подозреваемым и направления их в суд.

Досудебное расследование проводили следователи Государственного бюро расследований.

Обратите внимание! Авиакатастрофа самолета Ан-26 произошла 25 сентября 2020 года в Харьковской области возле Чугуева. В результате аварии погибли 26 человек – курсанты и члены экипажа.

ГБР завершило расследование, смотрите видео:

Авиакатастрофа возле Чугуева / Инфографика 24 канала