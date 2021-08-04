Следствие будет ходатайствовать о 4-миллионном залоге для председателя Харьковского облсовета То
Источник:"Интерфакс"
НАБУ не видит оснований ходатайствовать о содержании под стражей председателя Харьковского облсовета Артура Товмасяна, которого подозревают во взяточничестве. Следствие будет ходатайствовать о мере пресечения в виде 4-миллионного залога.
Подозрение Артуру Товмасяну вручили на основании информации, полученной в результате обысков 22 июля. Об этом сообщил детектив НАБУ Николай Карась.
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Следствие будет ходатайствовать о залоге для Товмасяна
Это не показания других фигурантов. Это результаты обработки той информации, которая была получена по результатам обыска,
– заявил Карась на брифинге.
Он также добавил, что во время обысков у Артура Товмасяна были мобильные телефоны, которые были повреждены и выброшены в окно. Работники НАБУ нашли их на улице. Следователь пояснил, что пока неизвестно, удастся ли восстановить эти телефоны и доказать, что они принадлежат Товмасяну. Ведь по версии следствия, именно глава Харьковского облсовета занимался координацией действий других фигурантов.
Также детектив рассказал, что они не задерживали Артура Товмасяна. НАБУ "не видит оснований для ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей".
Будет направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде залога примерно 4 миллиона гривен. Нет рисков, которые были бы основанием для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей,
– заявил детектив НАБУ.
Более того, Товмасян обещал содействовать следствию, зато Карась рассказал, что два других фигуранта дела "не сотрудничают".
Подозрение Артуру Товмасяну: коротко
- Подозрение Товмасяну вручили 4 августа 2021 года. Основанием стал факт получения более миллиона гривен взятки.
- 22 июля НАБУ задержали заместителя главы Харьковского облсовета Андрея Малыша и его сообщника-адвоката "на горячем" – во время получения 350 тысяч гривен. По версии следствия, это была последняя четвертая часть взятки в 1 миллион 50 тысяч гривен. Следствие считает, что именно за эти деньги политики обещали оставить в должности директора коммунального предприятия.
- 29 июля Малыш вышел из СИЗО под залог в 4,7 миллиона гривен.
- Сам Товмасян отреагировал на обыски, которые провели у него дома и на работе. Он заявил, что готов сотрудничать со следствием.
- Относительно подозрения, которое ему вручили, отметил, что это "не свидетельствует о вине".