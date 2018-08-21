Следствие оставило много белых пятен в этом деле, – расследователь о голосеевских "оборотнях"

8 месяцев назад новогоднюю тишину в информпространстве взбудоражила новость о дерзких "оборотнях в погонах" из голосеевского отделения полиции. Ни с того, ни с сего они приехали на обыск частного дома бизнесмена Тимофея Кохновича. Что-то очень упорно искали, как выяснилось – боеприпасы, которые, собственно, и нашли. И в наручниках увели хозяина с собой.

Резонанс этого дела заставил прокуратуру возбудить уголовное дело относительно неправомерных действий правоохранителей. Казалось, зло должно быть наказано. И вот – имеем результат. Следствие завершено и материалы переданы адвокатам Кохновича для ознакомления. Дальше – дело за Фемидой, отмечает журналистка-расследователь Татьяна Мартынюк в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром".

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И вот юристы начали разбираться, и чем дальше изучали материалы этого дела, тем больше удивлялись, как откровенно прокуроры решили "слить" это дело.

Интересно, что один из главных обидчиков Кохновича – следователь Тычина, который пугал свою жертву экстрадицией, вообще в деле почти не упоминается. Хотя сам на допросах пояснял, что на тот обыск он попал неофициально. Он не имел никаких документальных оснований туда приезжать. Все протоколы были склепанные неким следователем по фамилии Печеный. Он имел полномочия искать патроны, которые собственно и подкинул, и это видно на видео из камер,

– поясняет Мартынюк.

Она отмечает, что следствие оставило много белых пятен в этом деле. Тот же Тычина там проходит только свидетелем. Прокуроры даже не смогли определиться со статьей, по которой они могли бы объявить о подозрении фигурантам. Просьба потерпевшей стороны приобщить к определению квалификации преступления экспертизу прокуратура тоже проигнорировала.

Также сторона Кохновичей настойчиво просила прокуратуру возбудить уголовное дело именно в отношении совершения преступления правоохранителем Тычиной, который взял на себя полномочие пугать экстрадицией задержанного и фальсифицировать его дело. В материалах дела указано, что Тычина занимался личными делами, а не был в отделении полиции в то время, как вел разговоры с задержанным.



Тимофей Кохнович

Прокуратура отказалась добывать другие доказательства – изымать расшифровки телефонных разговоров полицейских в этот период. Ведь так можно было бы выйти на других соучастников, по крайней мере узнать – кто заказчик этого действа.

Нет, это никому неинтересно. Ведь пока известно, что максимальное наказание, которое получили участники этой истории Тычина и Печеный, – это увольнение из полиции. Хотя повторюсь: Тычина – свидетель, а всех собак повесили на подозреваемого Печеного, хотя, по свидетельству Кохновича, он далеко не главная фигура. А вот их начальник – руководитель голосеевского райотдела – получил разве выговор,

– подчеркнула журналистка.

Вот и все. В таком виде киевская прокуратура собиралась передавать дело на рассмотрение суда, если бы Кохнович и его юристы снова не забили в набат. За почти 8 месяцев, что прошли от тех событий, прокуроры, будто расследовали преступления своих же коллег, сделали все возможное, чтобы реальную уголовную ответственность никто не понес.

Это дело не уникальное. Юристы Кохновича буквально на пальцах объяснили, как грубо и элементарно фальсифицируются нашей полицией дела. Кто имеет волю и стержень – идет бороться против системы, кто испугался – платит немалые суммы, которые с него требуют, чтобы оставили в покое. Последних, скорее всего, большинство. Ибо бороться с такими Тичинами – это повторять подвиг Дон Кихота. Шансы на результат мизерные,

– добавила Мартынюк.

И Кохновичу повезло во второй раз. Он публично на крыльце прокуратуры заявил о круговой поруке на примере собственного дела и смог попасть на прием к Андрею Андрэеву – заместителю столичного прокурора и получить с него обещание, что расследование возобновят, а роль Тычины в этом деле будут расследовать отдельным производством.

Полный выпуск "ЦРУ. За кадром" за 21 августа 2018