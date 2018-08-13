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Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce выйдет уже в сентябре

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Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce выйдет уже в сентябре
Следующее поколение видеокарт NVIDIA GeForce выйдет уже в сентябре / Фото из открытых источников

На китайской выставке ChinaJoy представитель компании Galaxy Microsystems рассказал, что новое поколение видеокарт NVIDIA GeForce станет доступным обычным геймерам уже в сентябре. Он также отметил, что будущее поколение видеоускорителей будет значительно мощнее того, которое сейчас есть на рынке.

Об этом сообщает PCLab.

Будущие решения NVIDIA по производительности будут значительно превосходить текущее поколение видеокарт, и будут поддерживать передовую технологию трассировки лучей NVIDIA RTX. Компания Galax намерена выпустить целый ряд новых моделей, относящихся к сериям HOL (Hall Of Fame) и Gamer,
– подчеркнул представитель Galaxy Microsystems.

На этом фоне интересным выглядит тот факт, что еще в прошлом месяце NVIDIA зарегистрировала торговые марки Turing, Quadro RTX и GeForce RTX. Теперь в сети появились слухи, что, по крайней мере, видеокарты верхнего уровня позиционирования изменят систему наименования с GeForce GTX на GeForce RTX.

Nvidia планує змінити назви найпотужніших відеокарт

Nvidia планирует изменить названия самых мощных видеокарт

В таком случае, мы можем ожидать Titan RTX, GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070. Простые ускорители останутся с привычными названиями вроде GeForce GTX 2060 и GeForce GTX 2050.

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Теги: Техно Гаджеты NVIDIA
Источник: 24 Канал
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