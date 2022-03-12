Следующих полгода Львов ждут тяжелые времена, – Садовый

Война России против Украины продолжается уже 17 дней. Во Львове все это время было относительно спокойно, поэтому сюда до сих пор приезжают много беженцев, которые эвакуируются из своих обстрелянных захватчиками городов.

Кроме этого, во Львов привозят много гуманитарной помощи из Европы. Сейчас в городе пытаются наладить нормальную жизнь для всех его гостей. В частности, это касается обучения детей и размещения семей из других городов, сообщает 24 канал.

Актуально Дети должны учиться, – Садовый рассказал, как организуют обучение для школьников-беженцев во Львове

Львов ждут тяжелые времена

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал о жизни города в условиях войны.

Чтобы вы понимали, следующих полгода Львов ждет достаточно сложная жизнь. Мы должны делиться всем, что мы имеем, ведь сегодня это наш долг,

– заметил мэр.

Садовый добавил, что даже в страшном сне нельзя представить разговор с мэром, например, Мариуполя, когда его бомбят. Поэтому городской голова обратился ко всем львовянам с просьбой заботиться об эвакуированных женщинах и детях, ведь они должны быть в безопасности, пока наши защитники дают отпор врагам.

"Если дети нуждаются в какой-то особой помощи, то мы также это организовываем. Мы вообще в нашем гуманитарном блоке сегодня выделяем четкий отдел, который будет заниматься временно перемещенными лицами и всеми теми потребностями, которые нужно будет решать в социальном и экономическом планах", – заявил Садовый.

Мэр отметил, что людям нужно на что-то жить, поэтому он думает, что, возможно, какие-то денежные пособия будут поступать.

"Кто пойдет на работу, то будет иметь какие-то средства на существование. А вот люди старшего возраста не имеют такой возможности. Пенсии и все остальные вещи – это титанический объем работы, который будет ложиться на наши социальные службы", – заявил городской голова.

Однако, по мнению Садового, Львов с честью и достоинством все это выполнит.

Смотрите обращение Андрея Садового: