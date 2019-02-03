Следующий соперник Ломаченко разбил россиянина техническим нокаутом: видео

Ганский боксер Ричард Комми победил россиянина Ису Чаниева техническим нокаутом во втором раунде в бою за титул IBF в легком весе. Россиянин трижды оказывался в нокдауне за два раунда, и рефери остановил поединок.

Для Чаниева поражение стало вторым в 15 боях. У Комми 28 побед при двух поражениях.

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В следующем бою африканец может встретиться с чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко.

Промоутер Ломаченко Боб Арум поделился мнением о вероятном сопернике украинца – Ричарде Комми, передает sports.ru.

Этот парень может создать серьезные проблемы Ломаченко. Это большой парень, у него сильные удары. Василий примет этот вызов. Он хочет драться с теми, кто может сделать больно,

– сказал Арум.

Крайний бой Василий Ломаченко провел 8 декабря в Нью-Йорке. Он разобрался с пуэрториканцем Хосе Педрасой и добавил в свою коллекцию титул Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе.

12 апреля Ломаченко вернется в ринг. Василию нужно провести защиту титула WBA, чтобы не потерять его. Также Ломаченко хочет провести поединок за пояс IBF.

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