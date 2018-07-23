Следующим соперником Усика может стать еще один россиянин Лебедев

Бывший владелец и нынешний обязательный претендент на чемпионский пояс по WBA россиянин Денис Лебедев хочет выйти на бой против украинца Александра Усика, который стал абсолютным чемпионом мира.

Напомним, Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем чемпионского пояса в первом тяжелом весе по версии WBA, WBC, WBO, IBF.

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Поясом WBA в свое время владел Лебедев, но он потерял титул, ведь отказался его защищать в бою против кубинца Юньера Дортикоса. На пути этого поединка стала травма россиянина. Однако у кубинца этот пояс выиграл Мурат Гассиев в полуфинале WBSS, но потерял его после поражения Усику. Согласно правилам WBA, чемпион, который потерял титул, может сразу стать претендентом на него.

Однако состоится ли бой Усика против Лебедева – пока неизвестно. Сам украинец заявлял, что планирует сражаться против Тони Беллю и фактически вызвал его на бой после победы в финале WBSS. При этом, ради этого поединка Усик готов подняться в супертяжелый вес.

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Кроме того, команда Гассиев заявила, что хочет бой-реванш с Усиком.