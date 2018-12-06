Следующим соперником Усика может стать Энтони Джошуа: озвучено дату

Абсолютный чемпион мира украинец Александр Усик пока не знает, с кем следующим боксировать. Среди соперников – чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, IBO Энтони Джошуа.

Об этом заявил промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен. Последний возмущался тем, что промоутер Джошуа Эдди Хирн договаривается только за финансово выгодные бои для своего подопечного. При этом он назвал Джошуа "денежной коровой" Хирна. Поэтому следующим соперником британца будет именно Усик, ведь этот бой может собрать больше денег.

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Еще одна причина – Усику придется подниматься в высшую весовую категорию.

"Слышал, что следующим соперником Джошуа в бою 13 апреля станет не Диллиан Уайт, а Александр Усик. Я знаю, почему они хотят драться с Усиком – он меньше и далеко не панчер", – заявил Уоррен.

При этом бой может состояться в Лондоне.

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Напомним, Усик является абсолютным чемпион мира в первом тяжелом весе. Он обладает титулами чемпиона по версиям WBA, WBC, WBO, IBF и The Ring. 10 ноября 2018 он защитил титулы в бою против Тони Белью.