Следы от лекарств и предсмертная записка: в Днепре женщина отравила себя и годовалого ребенка

В Днепре 39-летняя женщина решила лишить жизни не только себя, а и свого ребенку. Она ввела сильное лекарство себе и годовалому малышу. Их обоих забрала скорая, но ребенка спасти не удалось.

Маму с мальчиком без сознания нашла бабушка. Ребенок умер в Днепровской городской больнице ночью 10 сентября.

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Вместе с ребенком

Женщина решила совершить самоубийство и ввела себе неизвестный препарат. Известно, что то же самое она сделала со своим годовалым ребенком. Бабушка, которая обнаружила пострадавших, сразу вызвала скорую. Кроме этого, она пыталась реанимировать мальчика.

В квартире женщина нашла остатки от лекарственных препаратов и предсмертную записку. О чем писала женщина перед самоубийством – не сообщают. Малыша отвезли в больницу, но там он, к сожалению, умер. Его мать выжила и сейчас ей оказывают помощь.

Полицейские объявили статью матери за умышленное убийство малолетнего ребенка. Если вину женщины докажут, ей может грозить от 10 до 15 лет лишения свободы или же пожизненное заключение.

Самоубийство женщин в Днепре: последние новости