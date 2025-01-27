Слід створити умови, – екскомандир «Азову» Жорін підтримує зниження мобілізаційного віку

Мобілізаційний вік в Україні знижувати треба, але створивши для цього відповідні умови. Вважаю, що молоді ми маємо дати можливість підписати контракт на визначений термін. На рік, два, а не до кінця військового стану. Друга складова - грошова мотивація. Потрібні одноразові виплати при підписанні контракту для молоді. Разом зі зрозумілою перспективою по строкам служби це може стати тим рішенням, що навіть збільшить кількість добровольців в армії молодого віку. @MaksymZhorin