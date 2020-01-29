Следователи по делу об убийстве Шеремета просят еще 4 месяца на "эксперименты и допросы"
Расследование убийства журналиста Павла Шеремета может затянуться еще на 4 месяца – следователи будут просить прокуратуру об увеличении срока досудебного следствия. Защитники подозреваемых удивляются, почему прошлых 3 лет следователям не хватило.
Следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по июнь 2020 года, соответствующий документ предоставили для ознакомления подозреваемым по делу об убийстве Шеремета. Об этом "Общественному" рассказал прокурор Сергей Зузак.
К теме: Убийство Шеремета: украинские звезды записали клип в поддержку подозреваемых
По его словам, подозреваемые или их защитники "могут подать возражения в течение 5 дней". А потом первый заместитель генпрокурора течение 3 дней должен принять решение.
Заметим, что срок предварительного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета истекает 12 февраля 2020. Прокуроры хотят его продолжить, так как, мол, еще нет решения о направлении обвинительного акта в суд (или – решения о закрытии производства).
Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе – эксперименты, допросы и так далее,
– сказал Зузак.
Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош уже заявил, что подал возражение на ходатайство следователя.
Следователь не обосновал необходимость такого продления (срока досудебного следствия – 24 канал). То, о чем они говорят, можно было уже за 3,5 года сделать,
– сказал Добош.
Кого подозревают в убийстве Шеремета ? Журналист Павел Шеремет погиб из-за взрыва его автомобиля 20 июля 2016 в Киеве. Следствие после нескольких лет расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".
В убийстве журналиста Шеремета подозревают супругов добровольцев Владислава и Инну Грищенко, детского хирурга и волонтерку Юлию Кузьменко, военного медика Яну Дугарь и музыканта и военного Андрея Антоненко.
-
-
24 янв 2020Дело Шеремета: Антоненко остается под стражей
-
-