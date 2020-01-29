Следователи по делу об убийстве Шеремета просят еще 4 месяца на "эксперименты и допросы"

Расследование убийства журналиста Павла Шеремета может затянуться еще на 4 месяца – следователи будут просить прокуратуру об увеличении срока досудебного следствия. Защитники подозреваемых удивляются, почему прошлых 3 лет следователям не хватило.

Следователи будут просить Офис генпрокурора продлить сроки досудебного следствия по июнь 2020 года, соответствующий документ предоставили для ознакомления подозреваемым по делу об убийстве Шеремета. Об этом " Общественному " рассказал прокурор Сергей Зузак.

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По его словам, подозреваемые или их защитники "могут подать возражения в течение 5 дней". А потом первый заместитель генпрокурора течение 3 дней должен принять решение.

Заметим, что срок предварительного расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета истекает 12 февраля 2020 . Прокуроры хотят его продолжить, так как, мол, еще нет решения о направлении обвинительного акта в суд (или – решения о закрытии производства).

Для установления истины по делу еще нужно провести дополнительные следственные действия, экспертные исследования, в том числе – эксперименты, допросы и так далее,

– сказал Зузак.

Адвокат подозреваемой Юлии Кузьменко Владислав Добош уже заявил, что подал возражение на ходатайство следователя.

Следователь не обосновал необходимость такого продления (срока досудебного следствия – 24 канал). То, о чем они говорят, можно было уже за 3,5 года сделать,

– сказал Добош.