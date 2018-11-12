Слияние бывших регионалов: кто будет единым кандидатом Кремля

Объединение двух пророссийских сил украинского политикума – "Оппоблока" и "За жизнь" - в "Оппозиционную платформу-За жизнь" было ожидаемым событием. В Кремле не заинтересованы в дроблении своих подопечных на президентских и парламентских выборах, которые состоятся в Украине в 2019 году.

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Удастся ли пятой колонне в Украине выдвинуть единого кандидата на выборах и на какие результаты стоит расчитывать – в материале 24 канала.

Партии поддержки агрессора

Москва и Путин неоднократно четко давали понять Западу, что переговоры по урегулированию вооруженного конфликта на Донбасса они поставили на паузу. Кремль ожидает результатов президентских и парламентских выборов в Украине, надеясь, что, во-первых, Порошенко не выиграет. И с его преемником можно будет договориться на условиях России. Во-вторых – что пророссийские силы увеличат свое присутствие в парламенте.

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Проблема в том, что в "Оппоблоке" давно нет единства. Партия разваливается. Сначала откололись Рабинович и Мураев, создав партию "За жизнь". Позже Мураев сформировал партию "Наши". Олигарх Новинский организовал так называемую партию мира. Из недолгого забвения вынырнула даже "Партия регионов", хочет неясно, кто ее новый лидер.



Путин с помощью кума Медведчука заставляет бывших регионалов объединиться

К тому же, между Рабиновичем и Бойко, которые объявили о намерении баллотироваться в президенты, были сильные противоречия. Очевидно, чтобы собрать всех вместе, Путин делегировал в "За жизнь" своего кума Медведчука. Похоже, что с помощью его, нажали на Рабиновича и Бойко, которые и подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы-За жизнь".

По словам директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, это объединение кремлевских вассалов в Украине призвано консолидировать финансовый, медийный потоки и человеческие ресурсы.

Рабинович и Бойко поиграли немного, кто сильнее и имеет более высокий рейтинг, но в Кремле сказали, что достаточно. "Оппоблок" и "За жизнь" – колонизаторские партии и делают то, что скажут в метрополии, типичный пример управления партиями извне. Теперь это одно ОПГ. Жалкая попытка создать в воюющей стране партию поддержки агрессора. Хотя Рабиновичу это объединение не нужно. Ему и Медведчук не нужен. Но они на крючке у России, поэтому вынуждены делать все, что скажут кураторы,

– отметил Николай Давидюк.

Кто станет единым пророссийским кандидатом?

Как считает Николай Давидюк, очевидно, единым кандидатом станет Юрий Бойко, у которого более тесные связи с Кремлем, кроме этого, у главного конкурента на "экс–региональном" поле – Вадима Рабиновича – сейчас снизились рейтинги. При этом, отмечает эксперт, такое объединение выгодно Порошенко (при условии его выхода во второй тур). В таком случае единый кандидат от России наберет больше голосов, и это увеличит его шансы на выход во второй тур. Во втором туре Порошенко без проблем победит Бойко или Рабиновича. Победить Юлию Тимошенко будет сложнее.

Электорат пророссийских партий ограничен из-за оккупации Россией Крыма и части Донбасса. Лозунг Порошенко – "Прочь от Москвы" – это подыгрывание пророссийским силам,

– отмечает Давидюк.

Объединение Рабиновича и Бойко выгодно Порошенко

По мнению политолога Александра Леонова, повышение рейтингов при объединении, безусловно, будет. Но рейтинги Рабиновича и Бойко не будут арифметически слиты.

Рабинович играет на радикальном посткоммунистическом поле. Бойко ориентируется на более умеренный электорат бывших регионалов. И кто бы не стал из них единым кандидатом, часть электората другого отойдет. Увеличение результата будет, но это не гарантирует такому кандидату выхода во второй тур,

– считает Александр Леонов.

Единого кандидата может и не быть, а объединенная платформа проиграет

По мнению специалистов, до реального объединения кремлевских сил и кандидатов может не дойти. Александр Леонов отмечает: после подписания соглашения о создании "Оппозиционной платформы–За жизнь" против выступили олигархи Новинский, который очень близок к Москве, и Ахметов.

Интересная будет ситуация, если "За жизнь" договорится с частью "Оппоблока", подконтрольной Фирташу-Левочкину, но не с Ахметовым. Это может привести к тому, что Ахметов может поддержать на выборах того же Вилкула, чем оттянет часть электората от условно единого пророссийского кандидата. Ахметов не раз видел, чего стоят гарантии Москвы. Он понимает, что сегодня согласится на такое объединение, а завтра у него не будет политического контроля, поскольку под себя все возьмет Медведчук,

– говорит Леонов.



Ахметов не хочет поддерживать ни Бойко, ни Рабиновича

При этом, считает эксперт, на парламентских выборах этот блок может потерять часть голосов. По его словам, слияние может привести к различным последствиям. В частности, под лидера общественного мнения такой ход может дать хорошие результаты. Как в 2002 году, когда под Ющенко создали "Нашу Украину", которая заняла первое место. Зато "За Единую Украину" – куда влились прокучмовские силы – проиграла. Хотя в одиночку эти партии могли бы получить существенный результат. И второй вариант в ситуации с "Оппозиционной платформой–За жизнь" более вероятный.