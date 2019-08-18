Слишком долго готовил сэндвич: в Париже посетитель застрелил официанта из-за неторопливости

Инцидент произошел в окрестностях французской столицы, в муниципалитете Нуази-ле-Гран. Посетитель местной пиццерии потерял самообладание, потому что ему якобы долго готовили сэндвич. Он достал оружие, выстрелил в официанта и скрылся.

Стрельба произошла поздно вечером 16 августа, сейчас дело на особом контроле у правоохранителей. Об этом информирует BBC.

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Бригады "скорой" пытались спасти 28-летнего официанта, но им не удалось этого сделать. Парень погиб от огнестрельного ранения в плечо.

Его коллеги по работе говорят: посетитель разозлился из-за того, что якобы долго ждал заказа – сэндвич.

Убийство шокировало местных продавцов и владельцев ресторанчиков. Они говорят: раньше такого в этой местности не было. Некоторые жители, однако, говорят, что недавно в муниципалитете, что в 15 километрах от Парижа, произошел всплеск преступности.

Это очень грустно. Это – тихий ресторан, без каких-либо проблем. Он просто открылся несколько месяцев назад,

– рассказала о заведении, где произошло убийство, местная жительница.