Слишком низкий вес может вызвать развитие опасной болезни, – ученые

Люди со слишком малым весом тела в возрасте 50-60 лет будут иметь больший риск развития болезненного состояния психики – деменции.

Об этом заявили ученые из Школы медицины Бостонского университета, передают "РИА Новости".

Они нашли новые факторы риска, приводящие к развитию этого заболевания. Основным фактором, что приводит к расстройству интеллекта, является возраст.

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Однако, как выяснили ученые во время исследования, что при недостаточном весе у людей в возрасте 50-60 лет деменция возникает чаще, чем у их ровесников с нормальным весом.

Также старение мозга могут провоцировать такие факторы как недостаток сна и вдовство.

Что такое деменция? Это приобретенное расстройство интеллекта, которое значительно снижает познавательные способности мозга, а также приводит к потере в той или иной степени ранее усвоенных знаний. Пока нет эффективного лечения этой болезни. Частота деменции увеличивается с возрастом: от 2% — в возрасте до 65 лет, до 20% — у людей 80 лет и старше.