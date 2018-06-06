Слив "расстрельного списка" 47 журналистов: Геращенко рассказал о причастности спецслужб России

Список 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров, издание "Страна" могло получить от российских спецслужб.

Об этом заявил народный депутат Украины от "Народного фронта" Антон Геращенко в кулуарах парламента.

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"Для меня большой вопрос, как этот список попал в сеть. Он был у украинских правоохранительных органов, которые его изъяли во время обысков у организатора убийства Бабченко. Также он был у российских спецслужб", – рассказал политик.



По его словам, вероятно, именно российские спецлужбы передали список журналистов представителям СМИ, которые впоследствии его обнародовали.

Говорят, что интернет-издание, которое его опубликовало, имеет отношения с россиянами. Не исключаю, что именно российские спецслужбы, видя резонанс этого дела, передали этот список. Конечно, журналисты издания имеют право не разглашать, откуда его взяли. Это журналистская тайна,

– отметил Геращенко.

Однако, нардеп подчеркнул, что Служба безопасности Украины имеет право проверить, кто из сотрудников СБУ и Генпрокуратуры имел этот список и откуда произошла его утечка, ведь "это был документ, который не подлежал разглашению".

Напомним, 5 июня издание "Страна" обнародовало список из 47 журналистов и блогеров, которым, по версии украинских спецслужб, грозит смерть от рук киллеров. Отмечается, что перечень этих людей стал известным благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.