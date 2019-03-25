Сливал информацию об украинской армии: экс-сотрудник СБУ дал пресс-конференцию в Москве

Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, во время которой сделал немало циничных заявлений относительно Украины.

Мужчина с 2014 года якобы работал в штабе АТО. Журналистам он рассказал, что все это время сливал России информацию об украинской армии.

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А еще ретранслировал главную российскую ложь – мол, к сбитию малайзийского "Боинга" причастна Украина. Хотя международное следствие имеет прямые доказательства того, что "Бук", из которого выпустили ракету по пассажирскому лайнеру, привезли именно из РФ.

С апреля 2014 года я совершенно добровольно, по идеологическим мотивам, способствовал спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО,

– отметил Прозоров во время пресс-конференции.

И солгал о том, что в зоне боевых действий на Донбассе есть украинские тайные тюрьмы, а все ликвидированные главари боевиков – якобы результат работы СБУ.

Вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка модераторы конференции пытались заглушить: он спросил Прозорова, чем тот сейчас занимается и в какой спецслужбе работает, а также почему убежал в РФ.

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства, однако его давно уволили из-за злоупотребления алкоголем.

Против мужчины уже открыли уголовное производство по госизмене, за это ему грозит до 15 лет тюрьмы.