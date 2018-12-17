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      Поломали план Порошенко – Лещенко о раскрытии "схемы", которую готовили четыре года

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      Приватизация "Центрэнерго"
      Приватизация "Центрэнерго" / 24 канал

      Во времена "преступной власти" Ахметов без конкуренции захватил 25% "Днепроэнерго" за 150 миллионов долларов. А сейчас за 200 миллионов люди Порошенко приготовились к присвоению 78% "Центрэнерго".

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

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      По его словам, приватизацию "Центрэнерго" готовили четыре года – с 2015. Тогда интерес к этому активу проявлял французский энергетический гигант Gaz de France. В 2018 изучать ситуацию приезжали инвесторы из Чехии и США.

      Но каждый год приватизацию "Центрэнерго" откладывали по указанию администрации Порошенко, находя каждый раз новые поводы. Все это время предприятия были обсажены "смотрящими" Порошенко, которые накапливали ворованные деньги, чтобы за них, в конце концов, купить "Центрэнерго",
      – сообщил нардеп.

      И добавил, что такой момент наступил в декабре 2018 года: конкурс по приватизации "Центрэнерго" был назначен на 13 число, и залог для участия в нем внесли две компании.

      Кропачев
      Виталия Кропачева, бизнесмена из города Торез, называют "маской действующей власти"

      "Первый участник – это фирма некоего Виталия Кропачева, бизнесмена из донецкого города Торез. Его называют "маской действующей власти". Вторым участником стали белорусы – унитарное предприятие "Нефтебитумный завод", за которым, по словам различных конспирологов, могли скрываться лидеры "Народного фронта" Иванчук и Яценюк", – объяснил Лещенко.

      Яценюк
      За "Нефтебитумным заводом" могли прятаться лидеры НФ Иванчук и Яценюк

      Накануне конкурса стало понятно, что ни один мировой инвестор не пришел, а мощный актив в теневом режиме решили отписать Кропачеву – читай: клану Порошенко. Именно он, как сообщают источники, должен был приобрести "Центрэнерго" в интересах своих теневых партнеров с Банковой.

      Когда афера всплыла, я с коллегами бросил все ресурсы для предотвращения этого сценария. Публичное разоблачение намерений и работа в коммуникации с чиновниками власти и иностранными дипломатами помогла сломать план Порошенко,
      – отметил Сергей Лещенко.

      Напомним, 11 декабря 24 канал сообщал, что Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации компании "Центрэнерго", стартовая цена продажи которого составляла более пять миллиардов гривен.

      Видео полного блога Сергея Лещенко "Честная политика" за 17 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Коррупция Видеоблоги Петр Порошенко Энергетика Народный фронт
      Источник: 24 канал
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