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Сломанные кисти рук и пытки током: как ФСБ выбивает из украинцев признание в "диверсиях" в Крыму

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Суд Крыма, подконтрольный России, еще на полгода продлил арест Евгению Панову. ФСБ объявила украинца диверсантом, как и Андрея Захтея. Львовянина уже приговорили к 6,5 годам за решеткой. Под пытками оба признали свою вину.

Про Панова в СИЗО Симферополя заботится больная мать. Захтея ждет на свободе жена и двухлетняя дочь.

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"Я стараюсь везти продукты из Энергодара. Потому что у нас здесь и вкуснее, и дешевле. И лучше я буду тратить деньги в Украине, чем там (в оккупированном Крыму – 24)", – сказала мать Евгения Панова Вера Котелянец.

Ее сыну Евгению 40 лет, последние полтора – он за решеткой. ФСБ задержала его в августе 2016 года, обвинив в подготовке диверсии в Крыму. На оперативном видео показали детонаторы, которые якобы нашли в его авто, и признание самого Панова в подготовке подрывов.

Жена Андрея Захтея Оксана прожила с мужем в Крыму всего несколько месяцев, но теперь туда ни ногой. Ее мужа, как и Панова, объявили диверсантом и уже приговорили к 6,5 годам колонии строгого режима. Андрей признал свою вину под пытками.

Сейчас я осознаю и оцениваю свои действия, я непосредственно выполнял приказ военной разведки Украины и непосредственно то, что перевозил их диверсантов по территории Крыма,
– сказал на камеру во время допроса ФСБ Захтей.

Оксана же рассказала, что мужа пытали в СИЗО. И сказали Андрею, что посадят и его жену, как союзниц.

Когда была на свидании с ним, то видела на его кистях рук перелом, такие бугорки на них были. А потом начали (выбивать признание – 24) током и шантажом. Он просто не знал, что со мной все хорошо. Потому что они (ФСБ – 24) сказали, мол меня взяли и что я также сижу в подвале,
– рассказала женщина.

Российские следователи и СМИ объединяют Панова и Захтея в одну диверсионную группу. Однако брат Евгения утверждает, что мужчины не были знакомы.

Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 17:30. Не пропустите!

Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украинцы в плену РФ ФСБ
Источник: 24 Канал
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