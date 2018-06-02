19:44
2 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 9°C
  • воскресенье
    25°C 18°C
  • понедельник
    27°C 15°C
  • вторник
    27°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Секретная коробка для Ким Чен Ына. Молитва к Путину
Вєсті Кремля
23:41, 1 июня
Вести.UA. Жир. Молитвенный завтрак с украинским Трампом. Злой клоун Мураев
Вєсті.UA
18:53, сегодня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Бродская
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Ольга Бродская

Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України

652
ЛГБТ-спільноти
ЛГБТ-спільноти / medium.com

Поки ми радісно спостерігаємо за фіналом Ліги Чемпіонів і гребемо в бік Європи, підводний вир середньовічних стереотипів непомітно засмоктує нас. Ми звикли до петицій, звикли, що вони розглядаються, що по ним виносять певні рішення.

Так от ловіть свіженьке: петиція, що називає представників ЛГБТ-спільноти людьми з "девіантною статевою поведінкою" і "розладами власної психосексуальної ідентифікації", була розглянута Комітетом з питань сім'ї та молоді. Розглянута і погоджена.

Читайте також: Nike анонсували колекцію на підтримку ЛГБТ-спільноти

Саму петицію склав пастор Церкви євангельських християн Віктор Танцюра. Це його друга спроба, першу петицію було видалено через представницю омбудсмена Оксану Філіпішину, яка визнала петицію дискримінаційною.

Друга ж спроба Танцюри набрала 25 тисяч підписів і реверанс від Комітету: у відповіді на звернення пастора є окрема сторінка, де детально розписано як саме в Україні опікуються традиційними сім'ями і цінностями, а в кінці абзац про те, що "держава взяла на себе низку міжнародних зобов’язань у сфері прав людини" і саме "через виконання міжнародних угод було сформовано антидискримінаційне законодавство". Скидається на виправдовування, чи не так?

Та найбільше дивує не це. Антидискримінаційні положення у різних законах України з таким скрипом вписувалися у законодавчу базу, щоб нарешті захистити меншини і дати їм хоч трішки відчути себе вільними у виборі хоча б роботи, але якщо пропозиції Танцюри будуть ухвалені законодавчо, всі досягнення у цій сфері зникнуть безслідно.

Ось ще витримка з петиції:

Вилучити словосполучення "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" з Кодексу законів про працю України та з інших законів як такі, що несуть виключно ідеологічне та антинаукове навантаження, та не допустити включення цих словосполучень у нові закони та нормативно-правові акти.

І Комітет відповідає, що передає пропозицію депутатам та пропонує автору петиції взяти участь у створення законопроекту щодо вилучення цих словосполучень. Також у відповіді додатково вказано, що у Законі "Про запобігання та протидію домашньому насильству", над яким працював безпосередньо Комітет, ці словосполучення були вилучені.

Вишенькою на торті в петиції є пункт про заборону "гей-парадів" та подібних акцій, які на думку поважного пастора, пропагують одностатеві стосунки. Це щодо свободи волевиявлення.

Є у Танцюри і про свободу слова: пропонує заборонити тематичні матеріали у ЗМІ. Пишу це і думаю: а чи не тематичний у мене виходить матеріал-то?

У час, коли між нами та Євросоюзом стираються кордони, коли з'явилася надія, що ми будемо жити у вільному від дикунських звичаїв суспільстві, все може повернутися навіть не в середньовіччя, а в кам'яний вік. Де мавпи візьмуть каменюки в лапи і битимуть ними по головах інших мавп, бо вони чимось відрізняються.

Хоча ні, чого це я. Навіть серед мавп розповсюджені полігамні та одностатеві стосунки, і за це каменюками ніхто по головах не отримує.

Читайте також: Кейтлін Дженнер зізналась, коли вперше задумалась про зміну статі

Автор: Ольга Бродская
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Законодательство Законопроект ЛГБТ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Слова
сегодня, 19:03 Слова "сексуальна орієнтація" і "ґендерна ідентичність" можуть прибрати з усіх законів України
Ольга Бродська 640
Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова
сегодня, 18:00 Чому інсценування убивства Бабченка затьмарило кричущий факт реального голодування Сенцова
Христина Бердинських 45
Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
сегодня, 17:00 Як Порошенко став посміховиськом в американських ЗМІ через скандал із зустріччю з Трампом
Сергій Лещенко 371
О ценностях европейского бизнеса
сегодня, 16:01 О ценностях европейского бизнеса
Андрій Доценко 183
Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
сегодня, 12:01 Антикорупційний суд створять на рівні закону, але запрацює він не раніше 2019 року
Ігор Лапін 495
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук