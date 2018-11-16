В пятницу, 16 ноября, сборная Украины сыграет заключительный матч в этом розыгрыше Лиги наций. Соперником "сине-желтых" будет сборная Словакии. Несмотря на потерю турнирной заинтересованности для украинских болельщиков, у этого матча будет чем удивить.

Словакия – Украина. Главное

Что: матч Лиги наций

Где: стадион им. В. И. Антона Малатинского, Трнава, Словакия

Когда: 16 ноября, 21:45

Трансляция: телеканалы "Футбол 1" и "Украина", Oll.tv онлайн-трансляция на сайте 24 Канала

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Перед матчем

Сборная Украины, после победы над сборной Чехии в Харькове, досрочно обеспечила себе первое место в группе. Следовательно матч против сборной Словакии на выезде для "сине-желтых" не имеет турнирной веса, только престиж.

Противоположная ситуация у сборной Словакии. "Соколы" неудачно выступили, проиграв дома Чехии и на выезде Украине. Это привело к отставке главного тренера команды Яна Козака. Еще одной причиной отставки стало поведение футболистов после этих поражений. Его место занял Павел Гапала.

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Чтобы не вылететь в низший дивизион, словакам обязательно нужно побеждать как украинцев, так и впоследствии чехов на выезде.

Ситуация в сборной Украины

Несмотря на такой расклад, тренерский штаб сборной Украины на этот матч, а также товарищескую игру против Турции, вызвал немало новичков, которые могут дебютировать в национальной сборной Украины. Среди них Миколенко, Швед, Борячук. Кроме того, вне команды остались немало игроков, имеющих опыт выступлений в команде. Часть-из-за травм (Ярмоленко, Марлос), другие – из-за тренерских решений (Ракицкий).

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Средний возраст этого коллектива составляет 24,6 года. Самым возрастным футболистом в команде есть опытный голкипер "Шахтера", капитан сборной Андрей Пятов (34 года), а самым молодым исполнителем – 19-летний защитник киевского "Динамо" Виталий Миколенко, который на три с половиной месяца моложе своего ровесника из испанского "Леганеса" Андрея Лунина.

Поэтому в матче следует ожидать выход молодых игроков – Коваленко, Шапаренко или Цыганкова. Последнем за день до матча – 15 ноября, исполнился 21 год.

Что там у словаков

У сборной Словакии перед матчем с Украиной две потери. Однако если одна из них вполне понятна-Губочан будет отбывать дисквалификацию, то ситуация с Любомиром шаткой довольно неприятная. Защитник стал жертвой нападения в Братиславе. Ему выбили зубы, сломали челюсть. Также у него сотрясение мозга. Поэтому он до конца года вне игры.

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Однако эти потери нельзя назвать ключевыми. В сборной есть немало опытных исполнителей, которые могут заменить их. Да и остальные игроки представляют команды из топ-чемпионатов. Хотя и играют в середняках.

Прогноз экспертов

Все эксперты в этом матче отдают предпочтение сборной Словакии. Именно хозяева поля являются фаворитами этой встречи.

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Слово тренеру

"Мотивация победить есть всегда, тем более – с таким хорошим соперником. Словакия нуждается в победе, это хорошая команда. Мы мотивированы, хотим показать хороший футбол. Хоть мы и решили задачу в группе Лиги наций, для нас важно сыграть хорошо для болельщиков и для нашей уверенности", – заявил перед матчем главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко

Стадион и сборная Украины

Арену, где пройдет поединок, было построено еще в 1921 году. Свое нынешнее название стадион получил лишь в 1998 году-в честь известного словацкого футболиста и тренера Антона Малатинского. В течение 2013-2015 годов сооружение претерпело серьезную перестройку. Были снесены старые и возведены новые трибуны, кардинально обновлены система освещения и прилегающая территория. На сегодня стадион способен принять на футбольных матчах 19 200 зрителей, что делает его вторым в стране по этому показателю.

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Интересно, что на этом стадионе почти 16 лет назад (20 ноября 2002 года) сборная Украины уже встречалась со словаками. Тогда в товарищеском поединке была зафиксирована ничья – 1:1, а автором единственного гола в составе нашей команды стал нынешний помощник главного тренера молодежной сборной Украины Александра Головко Александр Мелащенко. Кстати, полную встречу тогда сыграл и наставник национальной команды Андрей Шевченко.

Прогноз

Шевченко в этом матче может прибегнуть к экспериментам, чтобы проверить ближайший резерв. Следовательно, не будет акцентировать внимание на счете матча, а на самой игре, результативных действиях новичков и тому подобное. Минимальное поражение в этом случае не будет считаться чем-то чрезвычайным. Хотя и прервет девятиматчевую серию без поражений сборной Украины. Прогноз 1:0 или 1:1.