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      Словакия – Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

      120 Читати новину українською
      Словакия – Украина прогноз букмекеров
      Словакия – Украина прогноз букмекеров

      Сборная Украины последний матч в Лиге наций сыграет против сборной Словакии. Игра состоится на выезде. Букмекеры оценили шансы "сине-желтых" победить в этом матче.

      Стоит отметить, что букмекеры отдают предпочтение именно хозяевам поля. Для примера, в William Hill коэффициент на победу сборной Украины – 3,50, в то время как победа словацкой сборной получила коэффициент 2,15. На то, что матч закончится в ничью коэффициент 3,20.

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      Самый высокий коэффициент на победу сборной Украины – 3,60 – дают сразу две букмекерские конторы – PariMatch и "Фаворит спорт". Они же на ничью в этом матче дали одинаковый коэффициент – 3,15. Однако в первых победа Словакии 2,26, вторые же победу соперников украинцев оценили в 2,20.

      Marathon bet на сборную Украины выставил коэффициент 3,48. На то, что победят хозяева поля – 2,20. Ничья в матче – 3,25.

      Напомним, матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 16 ноября. Начало матча в 21:45. Онлайн матча, видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

      Теги: Спорт Сборная Украины по футболу Футбол
      Источник: 24 Канал
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