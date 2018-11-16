Сборная Украины в матче против сборной Словакии на выезде в Лиге наций потерпела разгромное поражение. Сам результат не влиял на турнирное положение "сине-желтых", однако игра сборной Украины оставила неоднозначные впечатления.

Словакия – Украина 4:1

Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47

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В последний раз сборная Украины пропускала четыре гола в свои ворота в 2011 году. Тогда 6 сентября в матче против сборной Чехии украинцы на выезде проиграли 4:0. После этого были поражения с тремя забитыми голами, но четыре гола в одном матче сборная Украины не пропускала семь лет. Пока 16 ноября 2018 года не сыграла против сборной Словакии.

Украинцы в этом матче вышли в несколько экспериментальном составе. Так, из-за травмы Яремчука дебютировал Борячук. В воротах вышел Бойко (Пятов впервые за девять лет не попал в основной состав на официальный матч). Остальное было довольно ожидаемым, учитывая то, кого вызвал тренерский штаб.

Игра началась для сборной Украины очень неудачно – сине-желтые пропустили гол уже на шестой минуте. Гамшик разыграл штрафной, и Руснак пробил низом из-за пределов штрафной. Бойко не видел момент удара и пропустил гол.

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Быстрый гол повлиял на ход событий в матче. Украинцы ничего не могли организовать впереди, много ошибались возле своих ворот. это привело к тому, что уже на 14-й минуте главный тренер сборной Украины Шевченко провел замену – вместо центрального защитника Кривцова вышел Пластун.

А второй гол пропустили из-за ошибки Бойко. Куцка решился на удар издалека, вратарь пытался поймать мяч, но выпустил его из рук, после чего тот закатился в ворота. Стоит отметить, что в этом моменте травмировался Куцка, и покинул поле с помощью медиков.

Единственный удар в створ ворот сборная Украины нанесла уже в компенсированное арбитром время – Малиновский решился на удар издалека. Точно в руки вратарю. Словаки до этого могли еще дважды забивать, но промахивались. А удар Караваева с линии поля заблокировал соперник.

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Ситуация несколько изменилась во втором тайме. Уже на 47-й минуте украинцы сократили отставание – Караваев навесил, Коноплянка с линии штрафной пробил. В этом моменте неудачно сыграл вратарь Дубравка.

И за пять минут разница в счете снова была в два гола в пользу словаков. И снова защита сборной Украины действовала довольно вяло и неудачно. Однако, если после удара Мака мяч попал в штангу, то после прострела одного из партнеров Зреляк пяткой переправил мяч в ворота сборной Украины.

Украинцам и в дальнейшем не хватало остроты впереди. А также точности в завершающей стадии атаки. В одном из моментов Караваев после навеса Зинченко пробил головой выше ворот.

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На 61-й минуте счет стал разгромным. Если в предыдущей атаке Маку не удалось отличиться, то на этот раз нападающий сделал все правильно – принял, обработал, пробил точно в угол ворот. Никто из игроков в желтых футболках ему не помешал.

Могла сборная Украины пропускать и пятый гол. Это Цыганков чуть не срезал мяч в собственные ворота. Спасла перекладина ворот.

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Сборная Украины разгромно проигрывает. И не только по счету. Однако это не имело значения для турнирной таблицы – "сине-желтые" заранее обеспечили себе выход в Группу А Лиги наций на следующий сезон. Однако такая игра сборной Украины оставляет немало размышлений как для тренерского штаба, так и для болельщиков. Но в первую очередь – для самих футболистов.

Следующий матч украинцы сыграют 20 ноября – в Анталии против сборной Турции.