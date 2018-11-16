01:17
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Сборная Украины разгромно уступила Словакии в матче Лиги наций

      89 Читати новину українською
      Сборная Украины разгромно уступила Словакии в матче Лиги наций

      Сборная Украины в матче против сборной Словакии на выезде в Лиге наций потерпела разгромное поражение. Сам результат не влиял на турнирное положение "сине-желтых", однако игра сборной Украины оставила неоднозначные впечатления.

      Словакия – Украина 4:1
      Голы: Руснак, 6, Куцка, 26, Зреляк, 52, Мак, 61 – Коноплянка, 47

      Читайте также: Словакия – Украина: видео голов матча Лиги наций

      В последний раз сборная Украины пропускала четыре гола в свои ворота в 2011 году. Тогда 6 сентября в матче против сборной Чехии украинцы на выезде проиграли 4:0. После этого были поражения с тремя забитыми голами, но четыре гола в одном матче сборная Украины не пропускала семь лет. Пока 16 ноября 2018 года не сыграла против сборной Словакии.

      Украинцы в этом матче вышли в несколько экспериментальном составе. Так, из-за травмы Яремчука дебютировал Борячук. В воротах вышел Бойко (Пятов впервые за девять лет не попал в основной состав на официальный матч). Остальное было довольно ожидаемым, учитывая то, кого вызвал тренерский штаб.

      Игра началась для сборной Украины очень неудачно – сине-желтые пропустили гол уже на шестой минуте. Гамшик разыграл штрафной, и Руснак пробил низом из-за пределов штрафной. Бойко не видел момент удара и пропустил гол.

      Читайте также: Футболист "Шахтера" бросил вызов Андрею Шевченко: видео

      Быстрый гол повлиял на ход событий в матче. Украинцы ничего не могли организовать впереди, много ошибались возле своих ворот. это привело к тому, что уже на 14-й минуте главный тренер сборной Украины Шевченко провел замену – вместо центрального защитника Кривцова вышел Пластун.

      А второй гол пропустили из-за ошибки Бойко. Куцка решился на удар издалека, вратарь пытался поймать мяч, но выпустил его из рук, после чего тот закатился в ворота. Стоит отметить, что в этом моменте травмировался Куцка, и покинул поле с помощью медиков.

      Единственный удар в створ ворот сборная Украины нанесла уже в компенсированное арбитром время – Малиновский решился на удар издалека. Точно в руки вратарю. Словаки до этого могли еще дважды забивать, но промахивались. А удар Караваева с линии поля заблокировал соперник.

      Читайте также: Польские фанаты вывесили баннер о Львове на матче сборной: фото и видео

      Ситуация несколько изменилась во втором тайме. Уже на 47-й минуте украинцы сократили отставание – Караваев навесил, Коноплянка с линии штрафной пробил. В этом моменте неудачно сыграл вратарь Дубравка.

      И за пять минут разница в счете снова была в два гола в пользу словаков. И снова защита сборной Украины действовала довольно вяло и неудачно. Однако, если после удара Мака мяч попал в штангу, то после прострела одного из партнеров Зреляк пяткой переправил мяч в ворота сборной Украины.

      Украинцам и в дальнейшем не хватало остроты впереди. А также точности в завершающей стадии атаки. В одном из моментов Караваев после навеса Зинченко пробил головой выше ворот.

      Читайте также: Другой клуб предлагал бешеные деньги за Зинченко, но он хотел к Гвардиоле, – гендиректор "Уфы"

      На 61-й минуте счет стал разгромным. Если в предыдущей атаке Маку не удалось отличиться, то на этот раз нападающий сделал все правильно – принял, обработал, пробил точно в угол ворот. Никто из игроков в желтых футболках ему не помешал.

      Могла сборная Украины пропускать и пятый гол. Это Цыганков чуть не срезал мяч в собственные ворота. Спасла перекладина ворот.

      Читайте также: Два итальянских топ-клуба интересуются Цыганковым, – скаут "Кальяри"

      Сборная Украины разгромно проигрывает. И не только по счету. Однако это не имело значения для турнирной таблицы – "сине-желтые" заранее обеспечили себе выход в Группу А Лиги наций на следующий сезон. Однако такая игра сборной Украины оставляет немало размышлений как для тренерского штаба, так и для болельщиков. Но в первую очередь – для самих футболистов.

      Следующий матч украинцы сыграют 20 ноября – в Анталии против сборной Турции.

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу Лига наций
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 148
      Главные новости 16 ноября: церковный скандал, новые угрозы от РФ и зарплаты украинцев
      16 ноября , 22:46 Главные новости 16 ноября: церковный скандал, новые угрозы от РФ и зарплаты украинцев
      169
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 ноября , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 874
      Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      16 ноября , 20:30 Київ без заторів і маршруток: прості рецепти
      Артем Овдієнко 1474
      Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      16 ноября , 20:00 Украинские города в рейтинге самых грязных городов мира: инфографика
      Олена Булан 475
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Гонки: Хэмилтон и Баттон снимаются в рекламных видеороликах
       13 февраля 2012 , 18:08
      Федерер пробился в четвертьфинал соревнований в Германии
       19 июля 2013 , 08:53
      Плей-офф ЧМ-2014: Буркина Фасо в шаге от мундиаля, Дрогба и компания бьют Сенегал. ВИДЕО
       13 октября 2013 , 14:33
      Красильников: Вполне возможно, что будем играть в чемпионате Крыма
       2 июля 2014 , 08:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук