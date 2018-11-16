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      Словакия – Украина: онлайн футбольного матча

      1238 Читати новину українською
      Словакия – Украина онлайн
      Словакия – Украина онлайн / ФФУ

      В пятницу, 16 ноября, сборная Украины сыграет последний матч в Лиге наций. Соперник – Сборная Словакии, а сам матч состоится в Трнаве. Онлайн матча Словакия – Украина – на сайте 24 Канала.

      Читайте также: Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций

      Сам матч для сборной Украины не несет никакого турнирного значения – "сине-желтые" досрочно выиграли свою группу и повысятся в классе. Поэтому матч против Словакии, как затем и против Турции – это хорошая возможность проверить ближайший резерв.

      Стоит отметить, что букмекеры не верят в победу сборной Украины, единогласно отдав предпочтение сборной Словакии.

      Читайте также: Словакия – Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

       

       

      Теги: Спорт Футбол Сборная Украины по футболу
      Источник: 24 Канал
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