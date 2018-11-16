Словакия – Украина: онлайн футбольного матча
В пятницу, 16 ноября, сборная Украины сыграет последний матч в Лиге наций. Соперник – Сборная Словакии, а сам матч состоится в Трнаве. Онлайн матча Словакия – Украина – на сайте 24 Канала.
Читайте также: Словакия – Украина: анонс матча Лиги наций
Сам матч для сборной Украины не несет никакого турнирного значения – "сине-желтые" досрочно выиграли свою группу и повысятся в классе. Поэтому матч против Словакии, как затем и против Турции – это хорошая возможность проверить ближайший резерв.
Стоит отметить, что букмекеры не верят в победу сборной Украины, единогласно отдав предпочтение сборной Словакии.
Читайте также: Словакия – Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Сборная Испании по гандболу второй раз подряд пробилась в полуфинал ЧМ24 января 2013 , 06:27
Биатлон: Мужская сборная Германии выиграла эстафету14 марта 2015 , 22:07
Дайджест: Роналду в ПСЖ за 100 миллионов, а Эрнанес не хочет быть в "Лацио21 октября 2013 , 10:02
Поль Погба стал лучшим молодым игроком ЧМ-201414 июля 2014 , 09:33