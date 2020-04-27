Словно шпроты в банке: тюрьмы набили людьми несмотря на карантин в Сальвадоре – фото

Власти Сальвадора игнорирует социальное дистанцирование, чтобы забить заключенных вместе в тюрьмы после того, как нация понесла 22 убийства за день. Тюрьмы Ізалко 25 апреля были забиты заключенными, которые сидели просто на полу друг возле друга, после того как президент Наиб Букеле отдал приказ о 24-часовом закрытии тюрем, где содержат членов банд.

Президент Сальвадора заявил, что вожаков банд отправят в одиночные камеры после внезапного всплеска 22 убийств 24 апреля, сообщает Daily Mail. Так, на фото можно увидеть, как в период пандемии коронавируса заключенные сидят вплотную друг к другу, зато в защитных масках.

Смотрите также видео Как в Чечне разгоняют нарушителей карантина

Нет контакта с внешним миром. Магазины будут оставаться закрытыми, а все действия приостановлены до дальнейшего уведомления. Лидеры банды пойдут в одиночные камеры,

– написал президент Букеле в твиттере.

Он также заявил, что "максимальная аварийная" приостановка будет применена, пока полиция расследует 22 убийства, о которых сообщалось 24 апреля. Это количество убийств было наибольшим общим количеством за день с момента, как Букеле вступил в должность в июне 2019 года, заявил представитель полиции.

Лишь несколько лет назад Сальвадор, которого уже давно мучили мощные уличные банды, известные как мараси, имел самый высокий показатель убийств в Америке.

Однако количество убийств упало во время правления Букеле, и в Сальвадоре в течение последних месяцев зарегистрировали несколько дней без убийств.

Смотрите фото с тюремами забитыми людьми Сальвадора/ Фото AP та El Salcador's Presidensy Press o

Что известно о коронавирусе и карантине в Сальвадоре

Сальвадор наложил одни из самых суровых мер в Америке для борьбы с распространением коронавируса.

22 марта страна начала общегосударственное закрытия и ввела законы о блокировке, которые караются лишением свободы.

Правозащитные организации в стране выступили против жестких мер и обжаловали некоторые меры, которые не позволили людям видеться перед судом в тюрьме.

Конституционный суд страны постановил освободить некоторых лиц, задержанных незаконно. Но президент Наиб Букеле продолжал защищать полномочия полиции задерживать людей и отправлять их на карантин.

Правительство настаивает на использовании заключения в качестве наказания для того, кто нарушает исполнительные распоряжения,

– заявила руководитель программы правозащитной организации "Сан-Сальвадор" Селия Медрано.

Она добавила, что власти должны учесть, что существует много случаев неформальной занятости для жизни для многих людей, которые не имеют условий поддерживать карантин в собственном доме.