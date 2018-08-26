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ДЖОН МАККЕЙН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Слово как оружие: журналист и ветеран АТО в своей книге "Каратели" расскажет правду о войне

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Журналист и боец АТО Влад Якушев успел повоевать сразу на двух фронтах – военном и информационном. Он написал книгу о жизни в окопах, собратьях – военных 14-й бригады, и жителях прифронтовых городов. Вскоре ее представят на выставках и форумах.

"Каратели" – именно так называется роман. Ранее острые материалы Влада Якушева держали в напряжении недобросовестных чиновников и коррупционеров в гражданской жизни. Но он решил, что главный враг – на востоке.

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Уже как боец-доброволец Влад помогал другим журналистам освещать, как живут и защищают родину военные. Сегодня Влад Якушев – демобилизованный военнослужащий ВСУ. Он рассказал, что просился на передовую сам. Ему предложили на выбор две бригады, 14 и 128. Но когда Влад узнал, что 14 уже на фронте – попросил записать в нее. 17 месяцев длилась его война.

Влад Якушев

Влад Якушев во время службы на передовой

А недавно Влад написал книгу – про службу, собратьев, и о том, как боролся с бессмысленностью системы армии внутри. Он отстоял, чтобы бойцы не платили в десятикратном размере за потерянные вещи. За что получил еще больше уважения от собратьев. Говорит, есть вещи, которые никогда не стереть из памяти.

Дядя Толя Лоцман. Мы в дружеских отношениях были. Он получил ранение в голову, пулевое. Как забирали – был еще жив, но через две недели умер в больнице. Такие случаи, когда кто-то погибает – это самое страшное. Трудно осознать, что вот только был человек, и вдруг того человека нету,
– рассказал Якушев.

Книга же "Каратели", которая выйдет осенью, по словам автора, расскажет о том, как война меняет людей.

 

Вторую книгу автор планирует не о войне

Влад хочет, чтобы украинцы не только на мирной земле прочитали про "Карателей". Он планирует повезти книгу в Марьинку, где и служила его 14-я бригада. Сейчас через соцсети собирает благотворительные взносы для приобретения книг у издателя, чтобы подарить их Марьинским школьникам.

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А еще журналист планирует выдать вторую книгу. Уже не о войне, а о приключениях в поисках сокровищ.

Теги: Вооруженные Силы Украины Война на Донбассе Новости Украины журналисты АТО Литература Книги
Источник: 24 канал
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