Slow-living в сердце Нью-Йорка: украинцы построят жилой комплекс на Манхэттене

Украинская архитектурная компания archimatika построит необычный жилой комплекс в одном из самых известных районов Нью-Йорка – Манхэттене.

Жилой комплекс Snail Apartments в сердце Большого Яблока должен стать совершенно новой концепцией жилого дома для успешных людей, которые живут в одном из самых суетливых городов на планете, но научились спешить медленно.

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Как будут выглядеть помещения от украинской архитектурной компании в историческом ядре Нью-Йорка и чем они будут особые пишет Pragmatika.Media.

Пилотную версию фасада жилого комплекса бизнес-класса украшают гигантские улитки, сделанные из латуни.

Индивидуальность зданию придает оригинальное остекление – окна будут выполнены из гнутого стекла, которое будто визуально сглаживает острые углы.

Здание будет иметь окна из гнутого стекла//Фото: pragmatika.media

Пространство публичных помещений комплекса пропитано мультифункциональностью. На одном из этажей предусмотрены SPA-зона, гостиная, комната для йоги, сауна, душ и даже небольшой японский сад с выходом на террасу.



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будет выглядеть публичное пространство в жилом комплексе Snail Apartments//Фото: pragmatika.media

Концепция "медленной жизни" воплощена и в интерьере помещений. Архитекторы убеждены, что даже в центре оживленного мегаполиса людям очень важно иметь уединенную зону комфортности и приватности как в спальнях, так и общих комнатах.

10-этажное здание (площадью 2950 квадратных метров) предусматривает 30 апартаментов площадью от 27 до 170 метров квадратных. Здесь будет и небольшое жилье, которое больше напоминает номера "люкс" в гостиницах и гигантский пентхаус на верхних этажах.

Концепция жилого комплекса Snail Apartments на Манхэттене: смотрите фото