17:50
3 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • суббота
    29°C 18°C
  • воскресенье
    28°C 19°C
  • понедельник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Космический "прорыв" Рогозина. Гравитационная аномалия РФ
Вєсті Кремля
20:58, 2 августа
Вести.UA. Тайны Верховной Рады. Путешественник Ляшко
Вєсті.UA
20:59, 2 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Злой Одессит

Сложный выбор Ирана: здравомыслие либо суицид

292
Президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции в Тегеране
Президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции в Тегеране / ИноСМИ

Против Ирана вступают в силу первичные санкции США, которые вполне ожидаемо обрушат курс национальной валюты и нанесут непоправимый удар по экономике страны, которая не так уж и давно начала расти, благодаря снятию все тех же самых санкций. Однако экономический крах и неудержимая девальвация это еще не самый худший сценарий для Исламской Республики.

Дело в том, что Тегеран сейчас хоть и находится в крайне невыгодном положении, вместо диалога и попыток прийти к консенсусу, он бросает вызов, причем не последним игрокам на геополитической арене.

Читайте также: Президент США заявил, что готов встретиться с лидером Ирана

Как известно, Иран в случае введения в действие санкций намерен перекрыть Ормузский пролив. В подтверждение того, что слов в Тегеране на ветер не бросают, ВМС Ирана уже готовятся провести масштабные военные учения в Персидском заливе, для демонстрации того, насколько эффективно они могут блокировать транзит нефти в регионе.

Вот только на угрозы Ирана уже откликнулись и, одним из первых стал Израиль, который пригрозил потопить все военные корабли республики, если те посмеют заниматься подобным непотребством. Говорить же о том, что Израиль в этом деле поддержат США, думаю, так же не стоит. Да и Саудовская Аравия не останется в стороне.

Таким образом, уже сейчас на Ближнем востоке вырисовывается новая коалиция, антииранская, против которой Тегеран ничего, кроме человеческих ресурсов, противопоставить не сможет. При этом новая коалиция в случае успеха усмирения строптивого Хаменеи, может развить свой успех и на другие территории, находящиеся сейчас в состоянии неопределенности. В частности, речь идет о Сирии, контроль над которой со стороны иранцев может значительно ослабнут и не исключено – откроется второе дыхание у сопротивления.

По сути, противопоставление себя Западу для руководства Ирана может стать не только фатальным, но и катализировать полный пересмотр зон влияния на Ближнем Востоке и перераспределение приоритетов, с учетом утраченных позиций.

Читайте также: Сенаторы США предостерегли правительства стран Европы от попыток обойти санкции против Ирана

Автор: Злой Одессит
Теги: Публикации Новости США Новости политики Иран
Источник: Злой Одессит
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук