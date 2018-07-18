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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Сложный смартфон Microsoft Surface: в компании обнародовали неприятные новости

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Сложный смартфон Microsoft Surface не выйдет в 2018 году
Сложный смартфон Microsoft Surface не выйдет в 2018 году / Соцсети

Уже давно ходят слухи, что компания Microsoft готовится к выпуску сложного смартфона Microsoft Surface. Сейчас стало известно, что его запуска в 2018 году не будет, поскольку компания еще дорабатывает устройство.

В частности, такую информацию обнародовал корпоративный вице-президент группы Microsoft Devices и "отец" серии Surface Панос Панай в комментарии ресурсу The Wired.

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Так, по его словам, Microsoft пока не считает необходимым пополнять линейку своих продуктов подобным устройством.

Как подчеркнул представитель компании, новые продукты Surface будут делать акцент на новых способах коммуникации между пользователем и электронным гаджетом.

В то же время по информации издания Thurrott, которое ссылается на источники в Microsoft, релиз смартфона Surface состоится в 2019 году, хотя когда именно, пока неизвестно.

Сейчас компания дорабатывает устройство, чтобы оно отвечало премиум-нише рынка и имело передовые характеристики.

Добавим, что в Microsoft, по последней информации, сконцентрировались на проекте под кодовым названием Andromeda, который должен стать новой революционной категорией устройств, то есть чем-то средним между ПК и мобильными гаджетами.

К слову, недавно стало известно, что корпорация Huawei готовится к выпуску смартфона Mate 20 Pro, который будет иметь изогнутый OLED-экран.

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Теги: Техно Гаджеты Microsoft Смартфоны
Источник: 24 Канал
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