Сложный смартфон Microsoft Surface: в компании обнародовали неприятные новости

Уже давно ходят слухи, что компания Microsoft готовится к выпуску сложного смартфона Microsoft Surface. Сейчас стало известно, что его запуска в 2018 году не будет, поскольку компания еще дорабатывает устройство.

В частности, такую информацию обнародовал корпоративный вице-президент группы Microsoft Devices и "отец" серии Surface Панос Панай в комментарии ресурсу The Wired.

Читайте также: Microsoft решила обновить одну из своих древнейших программ

Так, по его словам, Microsoft пока не считает необходимым пополнять линейку своих продуктов подобным устройством.

Как подчеркнул представитель компании, новые продукты Surface будут делать акцент на новых способах коммуникации между пользователем и электронным гаджетом.

В то же время по информации издания Thurrott, которое ссылается на источники в Microsoft, релиз смартфона Surface состоится в 2019 году, хотя когда именно, пока неизвестно.

Сейчас компания дорабатывает устройство, чтобы оно отвечало премиум-нише рынка и имело передовые характеристики.

Добавим, что в Microsoft, по последней информации, сконцентрировались на проекте под кодовым названием Andromeda, который должен стать новой революционной категорией устройств, то есть чем-то средним между ПК и мобильными гаджетами.

К слову, недавно стало известно, что корпорация Huawei готовится к выпуску смартфона Mate 20 Pro, который будет иметь изогнутый OLED-экран.