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      Случаи дифтерии снова обнаружили в Украине: одна из больных – в тяжелом состоянии

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      На Запорожье зафиксировали два случая заболевания дифтерией
      На Запорожье зафиксировали два случая заболевания дифтерией / Соцсети

      В октябре на Запорожье несколько усложнилась ситуация относительно дифтерии. В частности, здесь было зафиксировано два случая такого заболевания.

      Как сообщает Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения, дифтерией заболели 56-летняя жительница Мелитопольского района и 46-летняя жительница областного центра.

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      "В первом случае больная является привитой, но не получила очередной прививки в апреле текущего года. Во втором – больная является непривитой, сейчас находится в инфекционной больнице в тяжелом состоянии", – отметили специалисты.

      Также в центре подчеркнули, что с целью профилактики дифтерии следует получить в больнице по месту жительства очередную прививку. Заметим, взрослым нужно делать прививки против дифтерии раз в 10 лет.

      Дифтерія, щеплення, захворювання, інфекція, Запоріжжя

      К слову, наибольший уровень заболеваемости дифтерией в Украине наблюдался в 1991-1998 годах, в связи с чем объявили эпидемию. Тогда заболело около 20 тысяч человек, а 696 из них умерли. Вспышку заболевания вызвал низкий уровень вакцинации.

      Напомним, с начала 2018 года в Украине было зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией. Вспышка наблюдалась летом, когда за одну неделю в больницы попали пять человек: 11-летний мальчик и четыре его родственники. В 2017 году в Украине не было ни одного человека, у которого бы диагностировали дифтерию.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       
      Теги: Новости Украины Здоровая жизнь Лечение Новости Запорожья Инфекция Здоровье
      Источник: 24 канал
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