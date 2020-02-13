"Слуг народа" на местные выборы будут подбирать тщательнее, чем в Верховную Раду

Партия "Слуга народу" собирается учесть ошибки собственной избирательной кампании в парламент и не допустить их уже этой осенью во время выборов в местные советы. Кандидатов будут выбирать тщательнее – для этого есть полгода.

Кроме того, кандидаты пройдут онлайн- и офлайн-обучение. Об этом рассказал лидер "Слуги народа" и заместитель главы фракции этой политсилы в парламенте Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

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Надо тщательно отбирать (кандидатов – 24 канал). Главное – это время, а у нас его не было (во время парламентских выборов – 24 канал): было две недели – месяц от силы. Здесь у нас есть фактически полгода. И этот отбор мы в идеале видим с марта до июля,

– пояснил он.

Корниенко добавил: будет более плотная проверка безопасности, учитывая прошлый опыт. Пример – такие кейсы, как у Иванисова, которые, по его словам, "трудно со старта разгадать".

Что известно о скандале с Иванисовым? В Раду 9 созыва Иванисов прошел по мажоритарному округу в Ровненской области от "Слуги народа". В парламенте он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.



Впрочем, вскоре после этого в сети появилась информация о том, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование. Тогда ему было 17 лет. Впрочем, его судимость якобы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.



В конце концов Иванисова исключили из пропрезидентской партии именно из-за скандала получил широкую огласку.

Корниенко также рассказал, что кандидаты в депутаты пройдут "и онлайн-обучение, как элемент отбора, чтобы понять мотивацию людей", и офлайн-обучение.

"В итоге депутаты будут более подготовленными. Таким образом мы уходим от классического формирования местных команд, когда кто-то с какими-то списками куда-то приходил и говорил: "Это классные ребята и надо их брать!". Их брали, а потом они 5 лет в Верховной Раде занимались черт знает чем", – отметил политик.

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