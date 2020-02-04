"Слуг народа" уже не будут учить в дорогих отелях, потому что это дорого, – Корниенко

Фракция "Слуги народа" планирует новые курсы для народных избранников. Однако на этот раз они будут проходить не в дорогом отеле Трускавца, а в Киеве.

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что постоянные тренинги для нардепов будут проходить "всю весну", сообщает УНИАН.

Кстати: Народные депутаты будут учиться в "Американском Трускавце"

По его словам, партия не может "позволить себе возить депутатов в такие дорогие отели". Отныне "Слуга народа" перейдет на формат постоянного учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".

Всю весну будут постоянно какие-то тренинги – как коммуницировать депутатам, в частности, на эфирах, работа с избирателями, законодательная работа,

– рассказал Корниенко.

Политик сказал, что речь пойдет и о "мировоззренческих вещях".

Что известно об обучении "слуг народа" в Трускавце?

Это были первые учения для будущих нардепов от "Слуги народа" перед началом работы Рады. Продолжались они от 28 до 4 августа 2019 года в Трускавце. Там будущие политики жили в одном из самых дорогих комплексов отдыха Rixos и получали "базовый уровень знаний", необходимый для "успешной реализации полномочий".