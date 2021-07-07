Рязанцева рассказала, что решение принимала самостоятельно. Об этом депутат сообщила 4 июля.

Интересно Спецслужбы об этом будут знать,  –  Дунда о двойном гражданстве Рудик и депутатов

Не могу эффективно работать

Сейчас депутат от "Слуги народа" переехала в Киев. Поэтому она больше не может работать так, как раньше.

Сейчас я постоянно нахожусь в Киеве и не могу эффективно выполнять возложенные на меня полномочия,
 –  сообщила Рената Казанцева.

Что известно о Ренате Казанцевой

  • Была депутатом Харьковского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа".
  • Рената Казанцева была членом Постоянной комиссии по вопросам экологической политики.
  • Была помощницей Алексея Кучера. В ноябре 2019 года его назначили председателем Харьковской ОГА.
  • Уже в январе 2020 года Рената Казанская стала руководителем патронатной службы в облгосадминистрации.