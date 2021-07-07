Депутат от "Слуги народа" сложила мандат: была помощницей Кучера
7 июля 2021 , 17:38Читати новину українською
Источник:Newsroom
25-летняя депутат от партии "Слуга народа" Рената Казанцева сложила полномочия в Харьковском горсовете. Она уволилась, потому что сменила место жительства.
Рязанцева рассказала, что решение принимала самостоятельно. Об этом депутат сообщила 4 июля.
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Не могу эффективно работать
Сейчас депутат от "Слуги народа" переехала в Киев. Поэтому она больше не может работать так, как раньше.
Сейчас я постоянно нахожусь в Киеве и не могу эффективно выполнять возложенные на меня полномочия,
– сообщила Рената Казанцева.
Что известно о Ренате Казанцевой
- Была депутатом Харьковского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа".
- Рената Казанцева была членом Постоянной комиссии по вопросам экологической политики.
- Была помощницей Алексея Кучера. В ноябре 2019 года его назначили председателем Харьковской ОГА.
- Уже в январе 2020 года Рената Казанская стала руководителем патронатной службы в облгосадминистрации.