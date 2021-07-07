Депутат от "Слуги народа" сложила мандат: была помощницей Кучера

25-летняя депутат от партии "Слуга народа" Рената Казанцева сложила полномочия в Харьковском горсовете. Она уволилась, потому что сменила место жительства.

Рязанцева рассказала, что решение принимала самостоятельно. Об этом депутат сообщила 4 июля.

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Не могу эффективно работать

Сейчас депутат от "Слуги народа" переехала в Киев. Поэтому она больше не может работать так, как раньше.

Сейчас я постоянно нахожусь в Киеве и не могу эффективно выполнять возложенные на меня полномочия,

– сообщила Рената Казанцева.

Что известно о Ренате Казанцевой

Была депутатом Харьковского городского совета VIII созыва от партии "Слуга народа".

Рената Казанцева была членом Постоянной комиссии по вопросам экологической политики.

Была помощницей Алексея Кучера. В ноябре 2019 года его назначили председателем Харьковской ОГА.

Уже в январе 2020 года Рената Казанская стала руководителем патронатной службы в облгосадминистрации.

Ранее в Харькове Татьяну Егорову-Луценко уволили с должности руководителя фракции "Слуги народа" в областном совете. 10 человек проголосовали "за", а 7 человек – "против". Егорова-Луценко считает, что депутатов агитировали голосовать против нее.