В "Слуге Народа" пока не определилась с тем, кого поддержать на выборах нового мэра Харькова. Об этом на брифинге рассказали руководитель партии Александр Корниенко и председатель депутатской фракции Давид Арахамия.

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"Слуги" могут баллотироваться

Александор Корниенко заявил, что члены местных ячеек партии могут баллотироваться на выборы в Харькове, но только как самовыдвиженцы. То есть, они не смогут использовать бренд "Слуги народа".

Кроме того, руководитель "СН" добавил, что партия еще будет решать, кого поддержать.

Мы будем анализировать, проводить опросы среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честные гонки,

– добавил Корниенко.

Обратите внимание! Выборы мэра Харькова Верховная Рада Украины назначила на 31 октября 2021 года.

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