"Слуга народа" не будет выдвигать своего кандидата на выборах мэра Харькова

Партия "Слуга народа" на очередном съезде приняла решение не выдвигать своего кандидата на выборах городского главы в Харькове. Такое решение аргументируют отсутствием сильного кандидата.

В "Слуге Народа" пока не определилась с тем, кого поддержать на выборах нового мэра Харькова. Об этом на брифинге рассказали руководитель партии Александр Корниенко и председатель депутатской фракции Давид Арахамия.

К слову Мэр Золотоноши будет баллотироваться в Раду от "Слуги народа"

"Слуги" могут баллотироваться

Александор Корниенко заявил, что члены местных ячеек партии могут баллотироваться на выборы в Харькове, но только как самовыдвиженцы. То есть, они не смогут использовать бренд "Слуги народа".

Кроме того, руководитель "СН" добавил, что партия еще будет решать, кого поддержать.

Мы будем анализировать, проводить опросы среди наших избирателей. Будем тогда говорить, что будем поддерживать честные гонки,

– добавил Корниенко.

Выборы мэра Харькова: все, что надо знать

На местных выборах 25 октября 2020 года в Жители Харькова в третий раз избрали мэром Геннадия Кернеса. Этому не помешало и то, что он не появлялся на публике с августа 2020 года.

Первое заседание нового созыва городского совета 9 декабря состоялось без мэра, однако его представители пообещали, что новоизбранный мэр появится ближе к концу месяца.

17 декабря 2021 года Геннадий Кернес умер в немецкой клинике "Шарите" от осложнений после COVID-19.

Харьковский городской совет лишь 24 февраля 2021 года официально прекратил полномочия Кернеса как мэра города.

Выборы мэра Харькова Верховная Рада Украины назначила на 31 октября 2021 года.