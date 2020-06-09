В президентской фракции "Слуга народа" не исключают отставку Кабинета министров во главе с премьером Денисом Шмыгалем. Это может произойти уже в этом году в октябре перед местными выборами.

При каких условиях возможна отставка правительства

Депутаты могут отправить правительство Шмыгаля в отставку, если он потеряет доверие, а экономика будет в сложном состоянии. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники в "Слуге народа".

Интересно В Раде зарегистрировали постановление за отставку Авакова

В президентской фракции не исключают, что правительство могут попросить уйти в отставку перед местными выборами в октябре. Такой сценарий возможен, если уровень доверия к правительству снова начнет "проседать", а экономика не оправится от кризиса,

– рассказали в "Слуге народа".

Обратите внимание! Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, а их результаты обнародуют до 9 ноября. В этот день будут избирать депутатов и глав городских, районных, сельских и поселковых советов.

Как правительство может получить иммунитет

Для этого нужно, чтобы народные депутаты поддержали программу деятельности правительства, которую Рада на прошлой неделе отправила на доработку. Если парламентарии проголосуют за нее, то правительство получит годовой иммунитет, а Верховная Рада не сможет уволить премьер-министра.

Однако если парламент повторно отклонит программу деятельности правительства, то Кабмин останется без иммунитета в год.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура пояснил, что сейчас Кабмин может повторно внести в Раду обновленную программу. У парламента будет 15 дней, чтобы ее принять или отклонить.

"Но во втором случае правительство в течение года уже не сможет внести еще один вариант программы и таким образом не получит летнего иммунитета", – уточнил нардеп.

Узнайте больше Зеленский анонсировал должность вице-премьера по вопросам ОПК: что она предусматривает

Предполагаемая отставка правительства Шмыгаля: кто "за", а кто – "против"