Всеукраинский съезд партии "Слуга народа" планируют провести в августе 2020 года. Во время мероприятия покажут команды регионов и кандидатов на городских глав – мэров – областных центров.

Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в фейсбуке 25 июля.

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По ее словам, съезд партии состоится "ориентировочно 21 августа" в Киеве.

Надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности глав областных центров,

– написала Кравчук.

Также тогда планируют выдвинуть кандидата на довыборы в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области (довыборы состоятся в день местных выборов, 25 октября, а назначили их из-за смерти народного депутата Валерия Давиденко).

В этой же заметке, к слову, Евгения Кравчук напомнила "слугам народа", что и " кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов " (Кравчук – эксперт по коммуникациям и медиаконсалтингу, она возглавляет пресс-офис партии "Слуга народа").