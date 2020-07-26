"Слуга народа" планирует всеукраинский съезд партии: известна дата
Всеукраинский съезд партии "Слуга народа" планируют провести в августе 2020 года. Во время мероприятия покажут команды регионов и кандидатов на городских глав – мэров – областных центров.
Об этом рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в фейсбуке 25 июля.
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По ее словам, съезд партии состоится "ориентировочно 21 августа" в Киеве.
Надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности глав областных центров,
– написала Кравчук.
Также тогда планируют выдвинуть кандидата на довыборы в Верховную Раду в 208 округе в Черниговской области (довыборы состоятся в день местных выборов, 25 октября, а назначили их из-за смерти народного депутата Валерия Давиденко).
В этой же заметке, к слову, Евгения Кравчук напомнила "слугам народа", что и "кандидатов на местных выборах впереди также ждет немало внимания со стороны журналистов" (Кравчук – эксперт по коммуникациям и медиаконсалтингу, она возглавляет пресс-офис партии "Слуга народа").