Половина украинцев считает, что стране нужны молодые и новые политики, хотя и без опыта. Зато другие думают, что только опытные смогут найти выход из кризиса.

Если говорить о выборах в местные советы, то обычно партийные рейтинги повторяют общенациональные рейтинги. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал Антон Грушецкий, заместитель директора КМИС.

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Однако он добавил, что в каждом районе может "выстрелить" и определенный местный проект со своими лидерами. Например, партия "Доверяй делам" в Одессе под руководством Труханова. Или политическая сила, которая будет ассоциироваться с Кернесом в Харькове.

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"Или сила в Киеве во главе с Кличко – например, "Удар". Или партия, которая будет ассоциирована с Филатовым в Днепре", – добавил социолог.

Он пояснил, что эти партии будут размывать поддержку общенационального лидера "Слуги народа" и других всеукраинских партий и вести к очень фрагментированным местным советам.

Но в случае мэров в городах, где есть мощные и известные лидеры, они пока имеют убедительные шансы на победу,

– отметил Грушецкий.

Если в 2019 году на мажоритарных выборах на бренде партии "Слуга народа" могла проводить своих кандидатов, то сейчас, учитывая негативную динамику, влияние бренда будет значительно слабее, убежден социолог.

"Поэтому раскрутить малоизвестных людей даже с низким антирейтингом будет очень сложно на фоне мощных местных деятелей", – подытожил эксперт.