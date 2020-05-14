"Слуга народа" и выборы мэров в городах Украины: что задумала президентская партия

"Слуга народа" будет активно участвовать в местных выборах 2020 года. Касается это и выборов городских голов. Поборется президентская политсила за должности мэров всех городов, включая Киев.

Участие "Слуги народа" в выборах мэров

Как подчеркнул председатель партии, первый заместитель председателя фракции "Слуги народа" Александр Корниенко, его политсила будет выдвигать кандидатов на должности городского головы во всех городах Украины. Это касается тех населенных пунктов, где уже есть популярные мэры с поддержкой. Соответствующее заявление Корниенко прозвучало в комментарии изданию "Апостроф".

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Комментируя отбор кандидатов, он отметил, что сегодня партия "Слуга народа" собирает информацию из нескольких источников. В частности, команда главы Минцифры Михаила Федорова и первого заместителя главы ОПУ Сергея Трофимова занимается интеграцией в одну систему всего, что касается регионального развития.

Они пытаются совместить что-то от Минрегиона, что-то от ОПУ, что-то из депутатской линии. У них есть интересная идея, суть которой в том, что они много-много людей нашли по определенным параметрам, и мы смотрим на этих людей, с кем-то из них ведем беседы,

– отметил Корниенко.

По его словам, по этим параметрам чаще всего находят не политиков. Это может быть:

или крупный бизнесмен,

или управленец,

или известный человек в городе.

"У них есть некий портрет, по которому мы это все делаем. Затем мы отбираем шортлисты таких людей и проводим с ними переговоры", – отметил один из лидеров "Слуги народа".

Как в "Слуге народа" отбирают кандидатов

Корниенко добавил, один из критериев, которые перед собой ставит партия, – чтобы у людей не было вопроса, "почему он?" В качестве примера он напомнил, когда Владимир Зеленский шел в президенты у людей было много вопросов, но вопрос "почему он?" возникал только у системных противников.

"Также мы в городах смотрим вероятных кандидатов в мэры. Это люди с ценностями и которые пришли из сфер, где есть успешный опыт. Действующие мэры часто давят на то, что они – опытные, но многие из них были мэрами впервые. Тот же Филатов был бизнесменом и немного побыл заместителем губернатора. Но научился как-то. Поэтому и наши кандидаты смогут как-то управлять городами, особенно, если мы дадим им инструменты", – говорит председатель партия "Слуга народа".

В общем подбором кандидатов занимается широкий круг людей, продолжает он. Да, "Слуга народа" привлекает и свои региональные структуры, кто-то кого-то советует, где-то председатель одноименной парламентской фракции Давид Арахамия кого-то советует." Я бы сказал, что Федоров и Трофимов его координируют. А финальное решение будет принимать президент, потому что это его партия, и он – наш лидер", – подчеркнул Корниенко.

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Как складывается ситуация с Киевом

Корниенко сообщил, что этот вопрос в "Слуге народа" обсуждают отдельно и долго. И вскоре киевляне все должны узнать из первых уст.

Он рассказал, что "Слуга народа" имеет кандидатуры, которые могли бы составить конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко. Руководитель "Слуги народа" снова вспомнил поход Зеленского в президенты – в частности, тогда высокие рейтинги были у Петра Порошенко. И это продолжалось, пока действующий президент не объявил про предвыборную кампанию.

Относительно кандидатур, то говорится о разных людях: и из команды, и не из команды, и рассматривают они Николая Тищенко.

Мы же не можем выкинуть всех, кто уже заявился на эту роль. Я думаю, если будет публичный праймериз, то в нем будут принимать участие все: Николай Тищенко, Александр Ткаченко и еще есть куча желающих, даже внутри нашей партии. Либо мы определимся внутри себя, либо мы спросим киевлян,

– рассказал Корниенко.

Поддержит ли "Слуга народа" Кличко, парламентарий ответил, что об этом будут спрашивать киевлян. Однако в целом они намерены выдвинуть кандидата, который в честной борьбе попытается победить действующего столичного мэра.

Корниенко добавил, что вопросом столицы в "Зе!Команде" занимаются все, поскольку "Киев – как страна в миниатюре".

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