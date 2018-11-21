"Слуга Коломойского Зеленский": какую сумму олигарх должен юмористу и при каких условиях отдаст

Украинские СМИ убеждают, что украинский олигарх Игорь Коломойский должен Владимиру Зеленскому 4 миллиона долларов – это якобы сумма, которую юморист и его студия "Квартал 95" не получили за производство программ для телеканала "1+1", который собственно и принадлежит одному из самых богатых людей в Украине.

Об этом говорится в материале издания "Новое время".

Читайте также: Если Порошенко снова станет президентом: как это видит Коломойский

Как рассказал ресурсу один из украинских политтехнологов, Коломойский сейчас заинтересован в Зеленском как кандидате на пост президента.

"Неделю назад у Зеленского был серьезный разговор с Коломойским. Миллиардер якобы убеждал шоумена: "Смотри, какие у тебя рейтинги, с ними точно стоит попробовать". Зеленский, со своей стороны, услышал собеседника. Тем более что у того был дополнительный, но серьезный аргумент – Коломойский должен "Кварталу" значительную сумму денег. И отдать ее бывший хозяин "Приватбанка" пообещал только в том случае, если актер Зеленский сыграет кандидата в президенты в реальной жизни", – рассказал собеседник издания.

Вышеуказанную информацию подтверждает и LIGA.net. Как убеждают журналисты, олигарх должен "95 кварталу" большую сумму за выпущенные программы.

Как рассказала бывший директор по производству на "Интере" Алла Липовецкая, "1+1" платит Зеленскому за час контента уровня "Вечернего квартала" 50 тысяч долларов. Таким образом, по ее словам, в год только это шоу приносит студии 3,9 миллиона долларов. А в целом годовой доход "95 квартала" и смежных проектов эксперты оценивают в более чем 10 миллионов долларов.

В то же время председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания утверждает, что 50 тысяч долларов за час – это не прайсовая цена, а результат личных договоренностей Зеленского с Коломойским.

Но именно Коломойский подложил ложку дегтя в бочку доходов Зеленского, задолжав тому 4 миллиона долларов. Итог такой задолженности – целый год Зеленский производит "Вечерний квартал" за свой счет,

– заметил эксперт украинского медиарынка в комментарии "Новому времени".

К слову, на "1+1" во время беседы представители издания не отрицали наличие задолженности и заявили, что работа по этому вопросу продолжается.

Напомним, уже долгое время в СМИ распространяется информация, что Игорь Коломойский во время президентской гонки будет делать ставку на Владимира Зеленского. Правда, недавно юморист во время выступления на сцене "Квартала 95" в чем-то с юмористическим подтекстом все же прокомментировал вероятность своего баллотирования на самую высокую в Украине должность и финансовую поддержку со стороны Коломойского в частности.

По словам Зеленского, его задевает, когда говорят, что деньги на участие в выборах ему может дать только олигарх Игорь Коломойский. Как отметил он, "если бы вы знали лично Коломойского, то поняли бы, что тот стал Коломойским,не потому, что давал всем подряд 2,5 миллиона гривен (взнос, который надо заплатить на специальный счет ЦИК, чтобы иметь возможность участвовать в выборах президента – 24 канал), а совсем наоборот. Также юморист отметил, что олигарх вряд ли вложит деньги туда, откуда они к нему, вероятно, не вернутся.