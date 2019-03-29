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      "Слуга народа 3": будет ли продолжение в реальной

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      Серіал "Слуга народа"
      Серіал "Слуга народа"

      Третий сезон сериала «Слуга народа», премьера которого состоялась 27 марта на телеканале «1+1», стал одним из самых успешных телепроектов весны. По данным его творцов, рейтинг второй серии составил 5,65%, а доля аудитории – 20,75% (18-54, 50+).

      В YouTube первую серию менее чем за сутки посмотрело свыше полумиллиона человек. Интернет-аудитория отреагировала на сериал положительно: по состоянию на вечер 28 марта первая серия собрала более 24 тысяч лайков.

      В целом премьера продолжения политической комедии о самом порядочном президенте Василии Голобородько стала одним из самых обсуждаемых событий в обществе: соцсети откликнулись на нее тысячами комментариев, а СМИ – десятками статей.

      "Хочу, чтобы мои дети в 2049 году не видели тех вещей, с которыми мы сейчас сталкиваемся каждый день. Отличный сериал, который затрагивает и душу, и мозг, стимулирует мысли. Респект", – написал в YouTube Stanislav Mosin.

      "Уникальный фильм. Если смотришь его, забывая про реальность, то это захватывающее, полноценное, профессиональное кино. А если смотришь как на реальность, то сердце сжимается, потому что ЭТО все происходит с нами", – отметила Любовь Савина в YouTube.

      Очевидно, что интерес к сериалу подогревает политический контекст и выборы Президента Украины, которые пройдут уже в это воскресенье, 31 марта. Как известно, исполнитель главной роли и продюсер сериала Владимир Зеленский, по данным социологов, является абсолютным лидером предвыборной гонки.

      И вне зависимости от их результатов, он уже вошел в современную историю Украины как человек, которому удалось спутать карты в политической колоде. По мнению экспертов, Зеленский умело сыграл на контрасте со старым политическим классом.

      "Слуга народа" – понятная десяткам миллионов украинцев сатирическая история украинского политика. Но что важно: в фильме, кроме сатиры, предлагается модель: каким должно быть управление страной с точки зрения общества. Продакшн Зеленского чрезвычайно филигранно снял общественный запрос,
      – считает политолог Никита Потураев.

      О том, что создатели фильма попали в чаяния общества, свидетельствует также успех бренда "Слуга народа": одноименная политическая сила лидирует в парламентском рейтинге.

      Но вот подтвердят ли миллионы зрителей свое согласие с создателями сериала и симпатию к актеру Владимиру Зеленскому конкретными действиями в ближайшее воскресенье, узнаем 1 апреля.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа
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