"Слуга народа" Бородин в Раде искал, где отдохнуть на Новый Год на Кубе: видео скандала

Во время пленарного заседания Верховной Рады депутат от фракции "Слуга народа" Владислав Бородин думал уже, как он будет отмечать Новый Год. Политик, в частности, общался с турагентом по отдыху на Кубе и выбирал пятизвездочный отель.

Соответствующее видео опубликовало издание "TK Media". Автор ролика – Алексей Липовецкий. Заметим, что событие произошло 6 декабря.

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На опубликованных кадрах можно увидеть, как Бородин, находясь в сессионном зале, выбирает варианты гостиницы для новогоднего отдыха на Кубе. Переписывается он с человеком, который подписан как "Вика Тур". Последняя предложила нардепу вариант пятизвездочного отеля Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel. Стоимость отдыха такого отдыха составляла 4350 долларов (включая новогодний ужин).

Iberostar Selection Bella Vista Varadero Hotel – пятизвездочный отель на популярном кубинском курорте Варадеро, который располагается на узком полуострове Икакос.

На 37-й секунде ролика, ознакомившись с предложениями, Бородин пересылает информацию о турах своему коллеге по фракции Сергею Северину, которого избрали по мажоритарке в Днепропетровской области. Интересно, что Северин шел на выборы в соседнем с Бородиным округе. Правда, пересылал он это письмо в плане дружеского обсуждения или депутаты планируют совместный отдых, из контекста переписки остается непонятным.

В Раде "слуга народа" Бородин выбирал себе пятизвездочный отель на Кубе для новогоднего отдыха: видео

К слову, недавно автор Алексей Липовецкий в фейсбуке вспоминал, что год назад в Раде тогдашний нардеп Андрей Денисенко рассматривал эротические кадры. Произошло это в момент, когда в Раде рассматривали вопрос о внесении изменения в Конституцию по курсу Украины в ЕС и НАТО.

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Что известно о Владиславе Бородине

В Раде он входит в пропрезидентскую фракцию "Слуга народа". Прошел в парламент после победы на 38-м мажоритарном округе. Является членом комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

В декларации за 2018 год Бородин указал наличные сбережения в размере 455 тысяч гривен, 50 тысяч долларов и 10 тысяч евро. Владельцем денежных активов указана жене нардепа. В семье народного депутата также три автомобиля: Lexus GS 350 (2013 год выпуска), MITSUBISHI Outlander (2007 год) и Toyota Rav 4 (2016 год). Но владельцем транспортных средств вновь отмечена жена народного депутата.

Как говорится на сайте Центральной избирательной комиссии, во время регистрации кандидатом в народные депутаты Бородин указал, что является временно безработным.

Что известно о Сергее Северине

Также входит во фракцию "Слуга народа". Выбрали его депутатом на 39-м мажоритарном округе. Сейчас является членом комитета по вопросам бюджета. На момент избрания был заместителем председателя и одновременно начальником управления по вопросам экономики, бюджета и финансов Днепровского областного совета.

В декларации за 2018 год Северин указал денежные активы в размере 20 тысяч 100 долларов и 150 тысяч гривен. Из декларации следует, что владельцем денежных средств является его жена.

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