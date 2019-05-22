"Слуга народа" будет сотрудничать с "Батькивщиной" Тимошенко:на каких условиях и с кем еще

Партия "Слуга народа", выдвинувшая на президентские выборы их будущего победителя Владимира Зеленского, будет сотрудничать с партией "Голос" Святослава Вакарчука и Всеукраинским объединением "Батькивщина". Говорится о сотрудничестве в Верховной Раде, которая будет сформирована после досрочных парламентских выборов 21 июля 2019 года.

"Слуга народа" и ...

Представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук в интервью "Левому берегу" 22 мая рассказал, с какими политическими силами может сотрудничать партия "Слуга народа" в парламенте нового созыва после досрочных парламентских выборов 2019 года.

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В целом, конечно, говорилось о сотрудничестве только в случае сходства положений политических программ.

... "Голос" Святослава Вакарчука

По словам Стефанчук, "некоторые озвученные идеи Святослава (Вакарчука – 24 канал) действительно близки" команде Зеленского.

Владимир даже говорил, что если бы шел Святослав (на выборы президента Украины – 24 канал), он ему уступил бы. То, с чем может идти Вакарчук на выборы, думаю, пропагандирует Зеленский. В частности, европейской ориентации,

– отметил Стефанчук.

На вопрос журналистов о том, может ли "Голос" быть партнером "Слуги народа" в коалиции в новом парламенте, представитель президента сказал: "Если будут совпадать наши цели и мысли. Думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть". И добавил, что команда Зеленского – за обновление парламента, а "Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо".

Что известно о партии "Голос"?

Святослав Вакарчук 16 мая объявил о создании собственной партии "Голос", с которой примет участие в парламентских выборах. Вакарчук объяснил это решение необходимостью настоящих изменений, которых требуют украинцы.



Также Вакарчук отметил, что не получает никаких денег от олигархов. Однако стоит заметить, что партия перерегистрирована на новое имя, ведь ее создали на базе старой, "одолженой у бизнесменов", чтобы иметь юридическое право участвовать в выборах в этом году.

На обратный вопрос, является ли "Голос" конкурентом "Слуги народа", Стефанчук ответил дипломатично: "Я не могу составить объективное мнение о партии, созданной недавно".

Кто вошел в новую политсилу, партию "Голос" Вакарчука, и есть ли шансы у нее на победу – в материале 24 канала.

... и "Батькивщина" Юлии Тимошенко

О сотрудничестве с Всеукраинским объединением "Батькивщина" в парламенте нового созыва представитель Зеленского сказал: "Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык".

Если их повестка дня не будет совпадать с нашим видением – я думаю, никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить,

– добавил Стефанчук.

Обратите внимание на антирейтинг партий: кого украинцы не хотят видеть в Раде – читайте в материале 24 канала.

... и "Народный фронт" Арсения Яценюка

Стефанчук заявил, что "Народный фронт" сейчас "вообще в рейтингах не видит". Однако о потенциальной возможности некоторых представителей партии Яценюка получить места в списке "Слуги народа" Стефанчук сказал, что не может пока ответить.

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... и "Оппозиционный блок"

Сотрудничество "Слуги народа" с партией "Оппозиционный блок" в Верховной Раде нового созыва невозможно. Так заверил Руслан Стефанчук, сославшись на позицию главы государства.

Владимир (Зеленский – 24 канал) заявил, что он не видит сотрудничества с "Оппоблоком" в парламенте,

– сказал Стефанчук.



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