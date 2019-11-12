19:43
12 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин и искусственный интеллект против бюрократии. Медицина по-русски
      Вєсті Кремля
      23:11, 11 ноября
      Вести.UA: Почему на самом деле уволили Геруса? Поплавский накажет "джокера"
      Вєсті.UA
      21:07, 11 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      РЫНОК ЗЕМЛИ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ВЯТРОВИЧ

      "Слуга народа" Бужанский с матами угрожает Вятровичу из-за избрания последнего нардепом (18+)

      157 Читати новину українською
      Бужанский угрожает Вятровичу с матами - текст смс от Бужанкого Вятровичу
      Максим Бужанский и Владимир Вятрович / Коллаж 24 канала

      Будущий народный депутат Владимир Вятрович обнародовал переписку с действующим парламентарием от "Слуги народа" Максимом Бужанским. В своем сообщении Бужанский не подбирает слов и использует ненормативную лексику.

      Как видно из сообщения, которое опубликовал Вятрович, Бужанский угрожает "бить е*ало", если его будущий коллега будет прибегать к провокациям и "откроет рот" в сторону "слуги народа".

      Советуем ознакомиться! Вятрович станет нардепом: коротко обо всем, что известно

      "Я тебя предупредил. Я таких, как ты, бандеровских "пи***асов е**л и буду е**ть, понял", – подытожил в своем сообщении к Вятровичу Бужанский.

      Внимание! Ненормативная лексика (18+)

      В'ятрович, Бужанський, образа, погрози
      Сообщение с угрозами и матами от Максима Бужанского Владимиру Вятровичу

      Что думает Бужанский о том, что Вятрович станет нардепом

      После того, как стало известным, что Вятрович придет в Раду вместо Ирины Луценко, которая по состоянию здоровья сложила полномочия, Бужанский обвинил премьера Алексея Гончарука в том, что тот помог пятому президенту Порошенко завести Вятровича в парламент.

      "Европейской солидарности" нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко, перед которым в списке стоит, точнее стояла, госпожа Бойко. Поэтому Бойко выходит из списка, и каким-то невероятным образом оказывается советницей премьер-министра,
      – отметил он.

      Кроме того, Бужанский убеждает, что сейчас в Кабмине и вокруг него можно увидеть очень много людей Порошенко.

      Также "слуга народа" рассказал, что на прошлой неделе организовал для Вятровича "маленький сюрприз", но об этом подробнее расскажет за несколько дней.

      Новость дополняется...

      blog_ava
      Рада приняла скандальный законопроект об оценке недвижимости
      сегодня
      1403
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Владимир Вятрович
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вятрович станет нардепом: коротко обо всем, что известно
      сегодня , 19:05 Вятрович станет нардепом: коротко обо всем, что известно
      Євгенія Мазур 906
      Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество
      сегодня , 18:30 Что известно об Александре Дубинском: карьера, декларация и имущество
      Вероніка Климська 190
      Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      сегодня , 17:00 Дискредитація України: як пранкер "Джокер" грає на руку Кремлю
      Петро Охотін 1653
      Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      сегодня , 16:39 Сколько лет нужно работать украинцу, чтобы заработать состояние 7 миллиардеров Украины
      Світлана Попова 373
      Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      сегодня , 15:14 Что известно о Павле Букине: биография экс-директора Укроборонпрома
      Ірина Кошанська 226
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук