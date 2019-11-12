"Слуга народа" Бужанский с матами угрожает Вятровичу из-за избрания последнего нардепом (18+)

Будущий народный депутат Владимир Вятрович обнародовал переписку с действующим парламентарием от "Слуги народа" Максимом Бужанским. В своем сообщении Бужанский не подбирает слов и использует ненормативную лексику.

Как видно из сообщения, которое опубликовал Вятрович, Бужанский угрожает "бить е*ало", если его будущий коллега будет прибегать к провокациям и "откроет рот" в сторону "слуги народа".

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"Я тебя предупредил. Я таких, как ты, бандеровских "пи***асов е**л и буду е**ть, понял", – подытожил в своем сообщении к Вятровичу Бужанский.

Внимание! Ненормативная лексика (18+)



Сообщение с угрозами и матами от Максима Бужанского Владимиру Вятровичу

Что думает Бужанский о том, что Вятрович станет нардепом

После того, как стало известным, что Вятрович придет в Раду вместо Ирины Луценко, которая по состоянию здоровья сложила полномочия, Бужанский обвинил премьера Алексея Гончарука в том, что тот помог пятому президенту Порошенко завести Вятровича в парламент.

"Европейской солидарности" нужно завести в Раду Вятровича вместо Ирины Луценко, перед которым в списке стоит, точнее стояла, госпожа Бойко. Поэтому Бойко выходит из списка, и каким-то невероятным образом оказывается советницей премьер-министра,

– отметил он.

Кроме того, Бужанский убеждает, что сейчас в Кабмине и вокруг него можно увидеть очень много людей Порошенко.

Также "слуга народа" рассказал, что на прошлой неделе организовал для Вятровича "маленький сюрприз", но об этом подробнее расскажет за несколько дней.

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