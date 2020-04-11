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      "Слуга народа" готова взять "под крыло" действующих мэров на местных выборах

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      Качура – один из ответственных за местные выборы / 5 канал

      В "Слуге народа" не исключают, что могут предложить действующим мэрам баллотироваться от политсилы на местных выборах. Кандидатов на крупные города от президентской партии пока не называют.

      Решение будут принимать по каждому региону в частности, учитывая репутацию кандидатов. Об этом сообщил в интервью изданию "Левый берег" нардеп от "Слуги народа" Александр Качура. Он – один из ответственных в политсиле за местные выборы.

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      Готовы сотрудничать в президентской политсиле и с мэрами-самовыдвиженцами в случае их победы.

      Мэр без депутатского корпуса и секретаря совета – английская королева, извините. Если выиграют мэры-самовыдвиженцы, мы будем с ними работать, в любом случае. Это легитимно избранная власть. Мое видение: мы должны выдвигать сильных кандидатов в каждом населенном пункте,
      – пояснил Качура.

      Пока своих кандидатов на должности мэров крупнейших городов "Слуга народа" не называет. Людей, говорят, достаточно.

      Также в политсиле обещают к октябрю провести перезагрузку областных организаций и представить новую стратегию, которой занимается лидер партии Александр Корниенко.

      Обратите внимание! Местные выборы в Украине должны состояться 25 октября 2020 года. На них будут выбирать глав и депутатов советов большинства населенных пунктов Украины, а также членов областных советов. Участие в выборах смогут принять только те населенные пункты, которые сформировали органы местного самоуправления.

      грошова застава на вибори для мерів
      Денежный залог для кандидатов в мэры / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Александр Корниенко Местные выборы 2020 Слуга народа Новости политики
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