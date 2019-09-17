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      "Слуга народа" хочет вернуть Киеву райсоветы: для чего это нужно

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      "Слуга народа" предлагает провести досрочные выборы в Киеве
      "Слуга народа" предлагает провести досрочные выборы в Киеве / gettyimages.com

      Новая власть сейчас делает шаги в направлении, чтобы получить поддержку на местах. Поэтому "Слуга народа" решила внести изменения в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве". Важно, что законопроектом восстанавливаются райсоветы в Киеве.

      Об этом в комментарии 24 каналу сказал заместитель главы Украинского института анализа и менеджмента политики Владислав Дзивидзинский.

      Важно: Новый закон о Киеве и досрочных выборах: что предлагает " Слуга народа"

      По его словам, новая власть продемонстрировала, что может быстро провести изменения и внеочередные выборы. Чтобы сменить власть в Киеве, нужен механизм. В "Слуге народа" решили внести изменения в уже действующий закон "О столице Украины – городе-герое Киеве".

      Власть в Киеве осталась в руках БПП. С другой стороны, недостатков в работе нынешней власти Киева и мэра Виталия Кличко, за что его критикуют в команде президента Зеленского, достаточно. Среди главных – тотальная застройка Киева, где царит множество коррупционных схем, введенных не Кличко. Но мэр их не искоренил,
      – замечает Владислав Дзивидзинский.

      Политолог отмечает: важно, что законопроектом восстанавливаются райсоветы в Киеве. Эксперт напоминает: райсоветы были ликвидированы Януковичем в 2010 году, чтобы было удобно управлять Киевом. А это противоречит Магдебургскому праву, децентрализации.

      Читайте также: Как изменился Киев за 5 лет правления Кличко

      Эксперт подчеркивает: возможные досрочные выборы в Киеве не отменяют очередные местные выборы в октябре 2020 года. Либо же они состоятся вместе выборами в советы всех уровней после изменений в Конституцию. Поэтому 8 декабря райсоветы не будут выбирать.

      Владислав Дзивидзинский добавляет: история с Киевом не является показательной относительно того, как будет развиваться самоуправление в государстве. После анонсированных властью изменений в Конституцию Украину ждет новый формат административно-территориального деления, продолжение реформы децентрализации.

      Какие положения закона о столице предлагает изменить "Слуга народа"? Авторы законопроекта предлагают:

      • провести внеочередные выборы в Киеве 8 декабря;
      • восстановление районных советов;
      • районные советы получат часть полномочий городского совета;
      • должность главы Киевской горгосадминистрации несовместима с другими должностями;
      • Киевсовет сокращается со 120 до 84 депутатов;
      • границы районов столицы утверждаются Кабмином по предложениям Киевсовета, согласованным с райсоветами;
      • райсоветы могут иметь собственную символику, которая утверждается Киевгорсоветом;
      • глава райсовета избирается из числа его депутатов тайным голосованием большинством депутатов от общего состава.

      Напомним, правительство 4 сентября приняло решение об увольнении мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской горгосадминистрации. Однако в Офисе Президента документ пока не подписали.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Виталий Кличко Владимир Зеленский КГГА Слуга народа Верховная Рада Местные выборы 2020
      Источник: 24 канал
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