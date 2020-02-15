"Слуга народа" или "Евросолидарность": какая партия победила бы на выборах в Раду – новые данные

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них праздновала бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Также в парламент прошли бы "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

Об этом свидетельствуют данные исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Провел его центр "Социс" в начале февраля.

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Согласно обнародованным данным, поддержка "Слуги народа" составила 30,1%. Гораздо меньше голосов получила бы "Европейская солидарность" пятого президента Порошенко – 10,1%. Интересно, что совсем на чуть-чуть, а именно на 0,1%, отстает от них "Оппозиционная платформа – За жизнь". Таким образом, так называемые оппозиционеры получили бы 10% голосов. Далее за ними идет "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,1%. Заметим, что все вышеуказанные политсилы прошли бы в парламент.

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Среди тех, кто не проходит, голоса разделились так:

"Сила и честь" (лидер – Игорь Смешко) – 2,9%

"Голос" (Святослав Вакарчук) – 2,5%

"Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,5%

"Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко) – 2,2%

"Оппозиционный блок" (Евгений Мураев) – 1,5%

"Украинская стратегия Гройсмана" – 1,4%

"Партия Шария" (Ольга Бондаренко) – 1,1%

"Свобода" – 0,9%

Другая – 1,2%

Отказались отвечать 9,4% человек. А не намерены участвовать в выборах 16,5% избирателей.



Как бы проголосовали украинцы, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье

Кроме того, реальной оппозицией к новой власти в Украине большинство опрошенных считают "Европейскую солидарность". Такого мнения придерживаются 25,5% респондентов. Несколько меньше лиц, а именно 22,5%, в такой роли видят "Оппозиционную платформу – За жизнь". А на третьем месте оказалась "Батькивщина" – 16,7%. Также в список попал "Голос" – за эту политсилу высказались 5,5%.

Отказались отвечать 27,2% опрошенных. А другие партии назвали 2,8% человек.



Кого украинцы считают реальной оппозицией

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью интервью с глазу на глаз с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

Согласно результатам опроса, который провела группа "Рейтинг" в конце января, за "Слугу народа" проголосовали 42,2% человек. Далее следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,5%, "Европейская солидарность" – 9,5% и "Батькивщина" – 8,1%.

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Внеочередные выборы в Раду: окончательные данные ЦИК / Инфографика 24 канала