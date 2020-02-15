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      "Слуга народа" или "Евросолидарность": какая партия победила бы на выборах в Раду – новые данные

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      Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, победу на них праздновала бы пропрезидентская партия "Слуга народа". Также в парламент прошли бы "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Батькивщина".

      Об этом свидетельствуют данные исследования "Социально-политическая ситуация в Украине". Провел его центр "Социс" в начале февраля.

      Обратите внимание! Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопроса

      Согласно обнародованным данным, поддержка "Слуги народа" составила 30,1%. Гораздо меньше голосов получила бы "Европейская солидарность" пятого президента Порошенко – 10,1%. Интересно, что совсем на чуть-чуть, а именно на 0,1%, отстает от них "Оппозиционная платформа – За жизнь". Таким образом, так называемые оппозиционеры получили бы 10% голосов. Далее за ними идет "Батькивщина" Юлии Тимошенко – 8,1%. Заметим, что все вышеуказанные политсилы прошли бы в парламент.

      Важно! Несмотря на многочисленные длительные обсуждения о необходимости снижения, в новом Избирательном кодексе проходной барьер остался на уровне 5%.

      Среди тех, кто не проходит, голоса разделились так:

      • "Сила и честь" (лидер – Игорь Смешко) – 2,9%
      • "Голос" (Святослав Вакарчук) – 2,5%
      • "Радикальная партия Олега Ляшко" – 2,5%
      • "Гражданская позиция" (Анатолий Гриценко) – 2,2%
      • "Оппозиционный блок" (Евгений Мураев) – 1,5%
      • "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,4%
      • "Партия Шария" (Ольга Бондаренко) – 1,1%
      • "Свобода" – 0,9%
      • Другая – 1,2%

      Отказались отвечать 9,4% человек. А не намерены участвовать в выборах 16,5% избирателей.

      Вибори, парламент, опитування, соціологічне дослідження. Верховна Рада
      Как бы проголосовали украинцы, если бы выборы в Раду состоялись в ближайшее воскресенье

      Кроме того, реальной оппозицией к новой власти в Украине большинство опрошенных считают "Европейскую солидарность". Такого мнения придерживаются 25,5% респондентов. Несколько меньше лиц, а именно 22,5%, в такой роли видят "Оппозиционную платформу – За жизнь". А на третьем месте оказалась "Батькивщина" – 16,7%. Также в список попал "Голос" – за эту политсилу высказались 5,5%.

      Отказались отвечать 27,2% опрошенных. А другие партии назвали 2,8% человек.


      Кого украинцы считают реальной оппозицией 

      Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью интервью с глазу на глаз с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

      Согласно результатам опроса, который провела группа "Рейтинг" в конце января, за "Слугу народа" проголосовали 42,2% человек. Далее следуют "Оппозиционная платформа – За жизнь" –  13,5%, "Европейская солидарность" –  9,5% и "Батькивщина" –  8,1%.

      Интересно! Снизился ли рейтинг доверия к украинской власти: статистика

      К сравненияю! Так разделились голоса на прошлых парламентских выборах, состоявшихся 21 июля:

      офіційні результати парламентських виборівВнеочередные выборы в Раду: окончательные данные ЦИК / Инфографика 24 канала

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Слуга народа ВО Батькивщина Новости Украины Новости политики Оппозиционная платформа – За жизнь Европейская солидарность Социологическое исследование рейтинги Верховная Рада
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