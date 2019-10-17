"Слуга народа" Медяник попал в скандал из-за переписки в Раде: что об этом известно

Народный избранник от фракции "Слуга народа" прямо в сессионном зале парламента обсуждал, как "решить вопрос с прокуратурой". Медяник переписывался с лицом, подписанным в его мобильном телефоне как "Саша Яровой".

Во время заседания у Медяника зазвонил телефон, он сбросил звонок, открыл мессенджер телеграмм и написал контакту под названием "Саша Яровой": "Напиши, я в Раде. Мы голосуем". Переписку на фото зафиксировали журналисты "Страна".

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Диалог между Медяником и Яровым:

Яровой: 1) раньше мы работали в связке с ГПУ. Нам давали прокурора исполнителя - и сами ему писали, все что нужно сделать, предварительно согласовав с Юрой (вероятно, речь идет про эксгенпрокурора Луценко – 24 канал) (можно ли сейчас так организовать работу?) 2) океан / сахар уже звонят, спрашивают – что сделали за неделю? Можно ли нас состыковать с тем прокурором, на кого это распишут. Клиенту ничего не показать – пойдут к другим. 3) организуется система лоббистов (можно нас аккредитовать в этом движении?) И если у тебя что-то не получается – не стесняйся, говори, как есть. Мы настроены подключаться и помогать или усиливать позиции.

Медяник: Зеленый свет есть только у нашей юридической фирмы. И все дела только через наших адвокатов.Относительно сахара сегодня тоже буду говорить. Дай мне фамилии тех, у кого дело Океана в ГП.

Яровой: Ок.

Медяник: Относительно сахара из трепака (заместитель генерального прокурора Руслана Рябошапки - 24 канал) поговорю.

Яровой: Ок.

Медяник: Сахар дело в НАБУ.

Дальнейший разговор журналистам зафиксировать не удалось, поскольку Медяника в сессионном зале не было, и он развернулся.





Медяник переписывался относительно выяснения вопроса с прокуратурой прямо в сессионном зале / фото "Страна.ua"

По неподтвержденной информации, "слуга народа" общался с бизнесменом из Днепра, который находится в деловом контакте с нардепом.

Как на инцидент отреагировали в "Слуге народа"?

Председатель этой депутатской фракции Давид Арахамия в комментарии журналистам 24 канала отметил: что коллеги Медяника собираются детально разобраться в ситуации и понять, о чем говорилось в скандальной переписке.

Мы сделали уже даже небольшую рабочую группу, нам надо выяснить, есть ли какая у него вина, чего все это касается. Затем мы будем решать, что с этим поделать. Когда мы вчера у него об этом спросили - у него какая-то история на полчаса - о похищении одного миллиарда, которое расследовал Трепак, когда был в СБУ, а сейчас он в ГПУ и этим никто не занимается и такое-прочее,

– пояснил Арахамия.

В ближайшее время, во время заседания фракции, у Медяника собираются все в деталях расспросить. После понимания ситуации – определят наказание.

То есть какая-то история, которую надо или верифицировать, или опровергнуть. После определения вины мы будем применять те механизмы, которые у нас есть. Один из них - рассмотрение ситуации на регламентном комитете, другой – исключение из фракции,

– добавил Арахамия.

Что известно про Вячеслава Медяника?



Юрист, предприниматель и политик. Прошел в Раду 9 созыва от партии "Слуга народа" по мажоритарному округу №27 в Днепре. Является членом комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности и главой подкомитета по вопросам законодательства об административных правонарушениях и охранную и детективную деятельность.



Вячеслав Медяник известен своими скандальными застройками Днепра. Компания, соучредителем которой является Медяник, постоянно фигурирует в строительных скандалах. Кстати, свой предпринимательский путь Медяник начал в 2002 году. Он в 15 лет создал предприятие, в которое вложил вложил 100 000 долларов США.