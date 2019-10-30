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      "Слуга народа" могла бы "вывести из игры" налоговый комитет, но вряд ли сделает это, – эксперт

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      Коррупция
      Коррупция / agropolit.com

      Руководство парламента, представляющее пропрезидентскую фракцию "Слуги народа", могло бы устранить Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики от законотворчества на время расследования коррупционного скандала.

      Однако вряд ли пойдет на это, поскольку тогда партии власти придется признать, что этот комитет производил сомнительные законопроекты. Об этом в комментарии 112.ua для статьи "Поставить налоговый комитет на паузу: Как быть с коррупционным скандалом в Верховной Раде?" заявил заместитель директора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко.

      Эксперт допускает, что если есть желание, финансовый комитет можно было бы вывести из игры. Хотя бы на время. Иначе встанет логичный вопрос: если его члены запятнаны, можно ли считать полезными законы, принятые по их рекомендации? Хотя в то же время "вряд ли сигналы о том, что уже рекомендованные комитетом законы должны быть пересмотрены, поступят со стороны "Слуги народа".

      "Законопроекты сформировали негативное к себе отношение, в том числе и со стороны ФЛП. Возможно, ситуацией сейчас воспользуется оппозиция, которая разыграет карту коррупционного скандала. С точки зрения политтехнологий, именно так и следует поступать. Но приведет ли это к пересмотру уже принятых и непопулярные у населения законов? Маловероятно", – считает Петренко.

      Напомним, на прошлой неделе экс-нардеп Сергей Лещенко и журналистка Соня Кошкина заявили, что члены налогового комитета провалили законопроект, который должен был прикрыть коррупционную схему обогащения на площадках для оценки недвижимости, якобы в обмен на финансовое вознаграждение. К схеме причастен приближенный к олигарху Игорю Коломойскому нардеп Антон Яценко, и депутаты, которых связывают с Коломойским, решили не голосовать за законопроект 2047-д. Это вызвало гнев у главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, который публично заподозрил своих депутатов в коррупции. Впоследствии об этом заявил президент Зеленский.

      Ранее налоговый комитет одобрил ряд скандальных законопроектов, которые бьют по ФЛП, среднему и крупному бизнесу, при этом не затрагивают интересов Коломойского. Прежде всего речь идет о скандальном законопроекте № 1210, который усиливает фискальное давление на бизнес, из-за чего крупные международные корпорации уже заявили, что закроют свои фабрики в Украине.

      blog_ava
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      Теги: Верховная Рада Слуга народа Налоги Налоговый кодекс Коррупция
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