"Слуга народа" на российском канале, шаман Саша и демон в Путине – Недиванная сотня
В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 25 октября – нардеп Евгений Шевченко решил выступить на российском канале. Рядом с Пушилиным. Пропагандировать общение с оккупантами как-то не подходит людям, которые должны отстаивать украинские интересы. Шаман Саша и демон в Путине. Глас божий, злой эколог и японский журналист. Что общего в этих словосочетаниях?
Также в выпуске:
Американские сенаторы VS полк "Азов".
40 сенаторов США хотят признать полк "Азов" террористической организацией. Оказывается, наиболее мотивированные и организованные военные на российско-украинской войне "учили плохому" американцев и пытали сепаратистов
Сепаратисты засадили журналиста Асеева.
Он работал в Донецке, пропагандировал идею единой страны – и попал в застенки донецкой импровизированной тюрьмы. И даже после пыток все равно называет Донбасс Украиной. Последний раз родные смогли связаться с ним полтора года назад.
Международный инвестиционный форум в "молодой республике".
Высокие гости из так называемой "ЛНР", Осетии и левые депутаты из США. Интересно, что они будут инвестировать в квазиреспублику?
Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.
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