"Слуга народа" на российском канале, шаман Саша и демон в Путине – Недиванная сотня

В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 25 октября – нардеп Евгений Шевченко решил выступить на российском канале. Рядом с Пушилиным. Пропагандировать общение с оккупантами как-то не подходит людям, которые должны отстаивать украинские интересы. Шаман Саша и демон в Путине. Глас божий, злой эколог и японский журналист. Что общего в этих словосочетаниях?

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Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.