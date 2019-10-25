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      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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      Телеканал новостей 24 Программы Недиванная сотня
      ПЕРЕСТРЕЛКА В ХАРКОВЕ "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      "Слуга народа" на российском канале, шаман Саша и демон в Путине – Недиванная сотня

      Недиванная сотня 14 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Недиванная сотня" за 25 октября – нардеп Евгений Шевченко решил выступить на российском канале. Рядом с Пушилиным. Пропагандировать общение с оккупантами как-то не подходит людям, которые должны отстаивать украинские интересы. Шаман Саша и демон в Путине. Глас божий, злой эколог и японский журналист. Что общего в этих словосочетаниях?

      Также в выпуске:

      Американские сенаторы VS полк "Азов".

      40 сенаторов США хотят признать полк "Азов" террористической организацией. Оказывается, наиболее мотивированные и организованные военные на российско-украинской войне "учили плохому" американцев и пытали сепаратистов

      Сепаратисты засадили журналиста Асеева.

      Он работал в Донецке, пропагандировал идею единой страны – и попал в застенки донецкой импровизированной тюрьмы. И даже после пыток все равно называет Донбасс Украиной. Последний раз родные смогли связаться с ним полтора года назад.

      Международный инвестиционный форум в "молодой республике".

      Высокие гости из так называемой "ЛНР", Осетии и левые депутаты из США. Интересно, что они будут инвестировать в квазиреспублику?

      Ведущие программы: доброволец батальонов "Сичеслав" и "Днепр-1", военкор 24 канала Евгений Назаренко и пулеметчик, старший стрелок 30-й отдельной механизированной бригады, ветеран и владелец Pizza Veterano Леонид Остальцев.

      blog_ava
      В каких городах Украины уже начался отопительный сезон
      25 октября
      22833
      Автор: Леонид Остальцев, Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Владимир Путин Слуга народа Недиванная сотня
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